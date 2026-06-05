Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд

Сегодня Северная столица поднимет градус выше нормы.

В Северную столицу заглянуло настоящее южное лето. Сейчас город находится под защитой восточного антициклона. Это значит, что тучи обходят нас стороной, а столбики термометров ползут вверх.

Погода сейчас гораздо теплее, чем обычно бывает в это время года.

Градусы бьют рекорды

Сегодня в Петербурге будет по-настоящему жарко. Воздух прогреется до +26…+28 градусов, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленобласти ситуация похожая — местами будет так же припекать. Для нашего региона это серьезное превышение климатической нормы, так что доставайте легкую одежду.

Солнце, ветер и давление

Небо будет то ясным, то с небольшими облаками, но зонты сегодня точно не понадобятся. Ветер дует с юга, он не сильный — всего 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление немного выше нормы (762 мм рт. ст.), но меняться почти не будет, так что метеозависимые люди могут выдохнуть.

Планы на субботу

Выходные начнутся на той же волне. В субботу днем снова ждем солнечные +28. Если и соберется дождь, то только к позднему вечеру или ближе к ночи.

Ночная температура тоже радует — будет очень тепло, около +18 градусов. Идеальное время для долгих прогулок.

Такая жара в Петербурге при высокой влажности переносится тяжелее, чем на юге. Дополнительно стоит учесть, что сейчас активное солнце.

Пейте больше обычной воды.

Не забывайте про головные уборы.

Старайтесь не находиться на открытом солнце в середине дня.

Как долго простоит такая погода — покажет время, но ближайшие дни будут идеальными для отдыха на природе или у воды.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком глэмпинге в Ленобласти можно отдохнуть.