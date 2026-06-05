Городовой / Новости Петербурга / Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд

Опубликовано: 5 июня 2026 09:23
 Проверено редакцией
Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд
Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд
Global Look Press / Serguei Fomine
Сегодня Северная столица поднимет градус выше нормы. 

В Северную столицу заглянуло настоящее южное лето. Сейчас город находится под защитой восточного антициклона. Это значит, что тучи обходят нас стороной, а столбики термометров ползут вверх.

Погода сейчас гораздо теплее, чем обычно бывает в это время года.

Градусы бьют рекорды

Сегодня в Петербурге будет по-настоящему жарко. Воздух прогреется до +26…+28 градусов, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленобласти ситуация похожая — местами будет так же припекать. Для нашего региона это серьезное превышение климатической нормы, так что доставайте легкую одежду.

Солнце, ветер и давление

Небо будет то ясным, то с небольшими облаками, но зонты сегодня точно не понадобятся. Ветер дует с юга, он не сильный — всего 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление немного выше нормы (762 мм рт. ст.), но меняться почти не будет, так что метеозависимые люди могут выдохнуть.

Планы на субботу

Выходные начнутся на той же волне. В субботу днем снова ждем солнечные +28. Если и соберется дождь, то только к позднему вечеру или ближе к ночи.

Ночная температура тоже радует — будет очень тепло, около +18 градусов. Идеальное время для долгих прогулок.

Такая жара в Петербурге при высокой влажности переносится тяжелее, чем на юге. Дополнительно стоит учесть, что сейчас активное солнце.

  • Пейте больше обычной воды.
  • Не забывайте про головные уборы.
  • Старайтесь не находиться на открытом солнце в середине дня.

Как долго простоит такая погода — покажет время, но ближайшие дни будут идеальными для отдыха на природе или у воды.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком глэмпинге в Ленобласти можно отдохнуть.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью