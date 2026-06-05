Градус выше нормы и теплые ночи: синоптики пообещали Петербургу жаркий уикенд

В Северную столицу заглянуло настоящее южное лето. Сейчас город находится под защитой восточного антициклона. Это значит, что тучи обходят нас стороной, а столбики термометров ползут вверх.
Погода сейчас гораздо теплее, чем обычно бывает в это время года.
Градусы бьют рекорды
Сегодня в Петербурге будет по-настоящему жарко. Воздух прогреется до +26…+28 градусов, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В Ленобласти ситуация похожая — местами будет так же припекать. Для нашего региона это серьезное превышение климатической нормы, так что доставайте легкую одежду.
Солнце, ветер и давление
Небо будет то ясным, то с небольшими облаками, но зонты сегодня точно не понадобятся. Ветер дует с юга, он не сильный — всего 4–9 метров в секунду.
Атмосферное давление немного выше нормы (762 мм рт. ст.), но меняться почти не будет, так что метеозависимые люди могут выдохнуть.
Планы на субботу
Выходные начнутся на той же волне. В субботу днем снова ждем солнечные +28. Если и соберется дождь, то только к позднему вечеру или ближе к ночи.
Ночная температура тоже радует — будет очень тепло, около +18 градусов. Идеальное время для долгих прогулок.
Такая жара в Петербурге при высокой влажности переносится тяжелее, чем на юге. Дополнительно стоит учесть, что сейчас активное солнце.
- Пейте больше обычной воды.
- Не забывайте про головные уборы.
- Старайтесь не находиться на открытом солнце в середине дня.
Как долго простоит такая погода — покажет время, но ближайшие дни будут идеальными для отдыха на природе или у воды.
Ранее «Городовой» рассказывал, в каком глэмпинге в Ленобласти можно отдохнуть.