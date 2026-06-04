Шведский стол для лягушек и ласточек: когда комариное нашествие сойдет на нет в Ленобласти

Мягкая снежная зима помогла насекомым ее пережить.

Жители Ленинградской области, отметили в этом году большое количество комаров на улице. В этом году их аномально много. "Городовой" вместе с биологом и агрономом Михаилом Воробьевым разбирались, что происходит и как с этим жить.

Почему их так много?

Главная причина — прошлая зима. Она была снежной и мягкой.

"Эта снежная мягкая зима, которая обусловила выживание практически всех личинок, всех яиц комаров, которые зимовали. И соответственно они вылупились и начали летать и кусать всех подряд", - говорит эксперт.

Природа сама всё исправит

Не паникуйте, это временное явление. В природе всё взаимосвязано. Сейчас для насекомоядных птиц (ласточек, стрижей) и лягушек наступило время «шведского стола».

"Всё приходит в равновесие. Если появились комары — значит много питания у насекомоядных птиц, у лягушек. Они начинают размножаться, поедают в большом количестве этих самых комаров. И всё приходит в равновесие. Единственное, что это не так быстро, как хотелось бы человеку. Поэтому некоторое время придётся потерпеть, ну, по крайней мере, этот сезон", - отмечает биолог.

Личинками в воде уже вовсю лакомится рыба. Скоро популяция птиц и лягушек вырастет, и они быстро «подчистят» лишних насекомых. Природа просто исправляет свою ошибку.

Кстати, комары очень не любят жару выше +25 градусов и сухой воздух. Если установится знойная погода, их активность резко упадет — они будут прятаться в сырой траве и тени.

Как с ними бороться человеку?

Честный ответ — радикально победить их не получится. Вы можете вылить воду из всех бочек на своей даче, но за забором останутся лужи, канавы и лес. Огородить свой участок «невидимым куполом» невозможно.

На сегодняшний день работают только проверенные методы:

Репелленты. Спреи и кремы с ДЭТА (DEET) — самое эффективное средство. Но помните: они работают пару часов, потом нужно брызгаться снова. Одежда. Светлая и плотная ткань защищает лучше. Комаров больше привлекают темные цвета и запах пота. Сетки и спирали. На окна — москитки, в беседках — дымящиеся спирали.

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