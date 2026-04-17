Огород на подоконнике – вот что вырастить в квартире новичку: успех гарантирован

Опубликовано: 17 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Инструкция по выращиванию зелени и овощей для тех, кто ни разу этого не делал

Для выращивания зелени и овощей необязательно владеть отдельным участком земли. Сегодня многие культуры успешно растут и в домашних условиях, радуя стабильным урожаем.

1. Выберите подходящие культуры для домашних грядок

Обычно это зелень – такая как укроп, салат, зеленый лук, петрушка или рукола. Также в одном горшке можно совместить несколько пряных растений – душицу, розмарин, мяту и мелиссу.

В дальнейшем попробуйте перейти на овощи. Существуют раннеспелые сорта перцев, томатов, огурцов и баклажанов, которые отлично подходят для выращивания на подоконнике.

В садоводческих магазинах и на маркетплейсах продаются наборы семян растений, которые предназначены для выращивания именно на подоконнике.

2. Определитесь с местом

Необязательно ставить горошки и контейнеры с семенами на подоконник. Можно развесить их на стене, поставить на утепленной лоджии или поставить в комнате стеллаж с подсветкой.

Главное – соблюдать ряд условий:

  • продолжительность светового дня – 6-10 часов;
  • температура – +20-26 °C;
  • хорошо проветриваемое помещение без сквозняков;
  • влажность – 60-70%.

Чтобы влажность была на должном уровне, купите увлажнитель или осушитель воздуха.

3. Приобретите грунт, дренаж и другие мелочи

Использовать уличную землю не стоит – лучше взять качественный покупной грунт. Также вам потребуется дренаж: его укладывают на дно горшка, чтобы предотвратить застаивание воды. Необходимы и минералы, улучшающие структуру почвы, – перлит и вермикулит.

В качестве емкостей можно купить специальные мини-парники с крышкой, контейнеры или горшки. Но подойдут и стаканчики из-под кофе/сметаны, коробки из-под молока, лотки из-под мяса. Для взрослых растений нужны цветочные горшки, балконные ящики или кадки.

Для домашнего выращивания зелени и овощей необходим базовый набор инструментов – совок, рыхлитель, секатор и садовые ножницы, а также небольшая лейка. Если вы будете выращивать перцы и помидоры, купите опорную конструкцию с сеткой.

Также нужны удобрения и средства для защиты растений от болезней и насекомых-вредителей.

Наконец, если вы настроены решительно, купите фитолампу, особенно если окна на вашем подоконнике смотрят на север или восток.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как организовать мобильный мини-огород на колесах.

Автор:
Татьяна Идулбаева
