Мини-огород на колесах – функциональность и эстетика: можно перемещать куда угодно – и поставить под солнце, и спрятать от дождя

Мобильная грядка – конструкция, которую можно перемещать в любое место: например, ставить на солнечную сторону или прятать от дождя и града под навесом. Она экономит пространство, выглядит стильно и аккуратно.
Для мобильной грядки вам понадобится ненужная тачка, деревянная тележка или обычный ящик на колесах. Из такой конструкции получится отличная мобильная грядка для цветов, ягод клубники или зелени.
Сделать грядку просто: на дно выложите геотекстиль или пленку с отверстиями, а сверху засыпьте все плодородным грунтом. Теперь можно смело высаживать растения, главное – избегать загущенных пересадок. И не забывайте про подкормки!
Кстати, если подходящей конструкции у вас не нашлось, то в садоводческих магазинах и на маркетплейсах есть прочные мобильные клумбы и грядки из текстиля. Колес у них нет, но их так же можно перемещать с места на место, не боясь навредить корневой системе растений. Для закрепления таких грядок потребуется несколько колышек – их придется покупать отдельно.
Если у вас несколько мобильных грядок и между ними нещадно растет трава, можете засыпать междурядья мелким щебнем. Сначала выдерните все сорняки, уложите на землю ровные полоски черной пленки и засыпьте щебнем.
Ранее портал «Городовой» рассказал про 3 современных способа отпугнуть птиц на участке и защитить урожай ягод.