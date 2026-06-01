Беру пачку теста и горсть ягод: через 15 минут на столе те самые слойки из детства
Беру пачку теста и горсть ягод: через 15 минут на столе те самые слойки из детства

Опубликовано: 1 июня 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда хочется чего-то сладкого к чаю, а времени на сложную выпечку совсем нет.

Эти слойки с ягодами получаются настолько красивыми и аппетитными, что гости думают, будто их купили в хорошей кондитерской. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • ягодная смесь (свежая или замороженная) — 300 г,
  • сахар — 2-3 ст. л.,
  • кукурузный крахмал — 30 г,
  • вода — 2-3 ст. л.,
  • слоёное бездрожжевое тесто — 250 г,
  • яйцо — 1 шт.

Приготовление

Ягоды перекладываю в небольшую кастрюлю, добавляю сахар и ставлю на средний огонь. Как только появится сок, отдельно развожу кукурузный крахмал в воде до однородности и вливаю к ягодам.

Постоянно помешиваю и готовлю ещё около минуты после закипания. Начинка быстро густеет и становится похожей на ягодный конфитюр. Снимаю с огня и полностью остужаю.

Слоёное тесто слегка раскатываю и разрезаю на 9 одинаковых квадратов. По краям каждого квадрата делаю небольшие надрезы. Благодаря этому слойки лучше поднимаются.

В центр каждого квадрата выкладываю по столовой ложке остывшей ягодной начинки.

Края смазываю взбитым яйцом и слегка посыпаю сахаром. Перекладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом.

Отправляю в заранее разогретую до 210 градусов духовку примерно на 15 минут.

Готовые слойки достаю из духовки и даю им немного остыть. При желании сверху можно посыпать сахарной пудрой или украсить свежими ягодами.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить такие слойки с клубникой, малиной или черникой. Иногда добавляю немного лимонной цедры в начинку — тогда аромат получается просто невероятный.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные сладкие крендельки.

