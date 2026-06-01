Беру пачку теста и горсть ягод: через 15 минут на столе те самые слойки из детства
Эти слойки с ягодами получаются настолько красивыми и аппетитными, что гости думают, будто их купили в хорошей кондитерской. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- ягодная смесь (свежая или замороженная) — 300 г,
- сахар — 2-3 ст. л.,
- кукурузный крахмал — 30 г,
- вода — 2-3 ст. л.,
- слоёное бездрожжевое тесто — 250 г,
- яйцо — 1 шт.
Приготовление
Ягоды перекладываю в небольшую кастрюлю, добавляю сахар и ставлю на средний огонь. Как только появится сок, отдельно развожу кукурузный крахмал в воде до однородности и вливаю к ягодам.
Постоянно помешиваю и готовлю ещё около минуты после закипания. Начинка быстро густеет и становится похожей на ягодный конфитюр. Снимаю с огня и полностью остужаю.
Слоёное тесто слегка раскатываю и разрезаю на 9 одинаковых квадратов. По краям каждого квадрата делаю небольшие надрезы. Благодаря этому слойки лучше поднимаются.
В центр каждого квадрата выкладываю по столовой ложке остывшей ягодной начинки.
Края смазываю взбитым яйцом и слегка посыпаю сахаром. Перекладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом.
Отправляю в заранее разогретую до 210 градусов духовку примерно на 15 минут.
Готовые слойки достаю из духовки и даю им немного остыть. При желании сверху можно посыпать сахарной пудрой или украсить свежими ягодами.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Больше всего мне нравится готовить такие слойки с клубникой, малиной или черникой. Иногда добавляю немного лимонной цедры в начинку — тогда аромат получается просто невероятный.
