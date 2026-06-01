Никаких испытаний, кроме дорожных: почему Петербург перед ПМЭФ забудет о проверке коммунальных сетей

Испытания труб не не проводятся уже сегодня.

В начале июня Петербург превращается в центр мировой политики и бизнеса — город принимает Международный экономический форум (ПМЭФ).

Для обычных горожан это всегда означает две вещи: временное затишье в коммунальных работах и новые дорожные квесты.

Испытания труб: короткая передышка

С 1 по 5 июня энергетики решили поставить на паузу плановые гидравлические испытания.

Зачем это нужно? Когда проверяют сети, в трубы подают воду под повышенным давлением. Если труба слабая — она лопается.

В дни форума, когда в городе много делегаций и высоких гостей, лишние аварии и раскопанные улицы никому не нужны. Поэтому власти решили: безопасность и комфорт сейчас в приоритете.

Кстати, для тех, кто забыл: такие проверки жизненно важны. Специалисты специально «рвут» слабые места сейчас, летом, чтобы зимой, в -20 °C, мы не остались без отопления.

Как только форум закончится, графики проверок вернутся в норму.

Дороги: где придется постоять в пробках

Пока теплоэнергетики отдыхают, дорожники и строители, наоборот, приступают к масштабным работам. В двух районах города движение станет заметно сложнее, сообщили в ГАТИ.

1. Приморский район Здесь ремонт затянется надолго. На Коломяжском проспекте (участок от Испытателей до Богатырского) с 1 июня начинают прокладывать новые инженерные сети. Ограничения продлятся аж до 7 октября. Если это ваш привычный маршрут на работу — лучше заранее поискать пути объезда.

2. Красносельский район Тут работы будут точечными, но «жесткими». В ночь с 3 на 4 июня на Петергофском шоссе серьезно ограничат движение по боковым проездам.

Это часть большой реконструкции сетей, которая закончится только к середине сентября. Будьте внимательны в районе улиц Адмирала Черокова, Адмирала Трибуца и Капитана Грищенко.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург на ПМЭФ приедебудет Владимир Путин.