Где потерялись 12% солнца? Май в Петербурге выдал +30,9, но всё равно стал самым холодным с 2001 года

В мае этого года рекордов температуры не было установлено.

Прошедший май в Петербурге выдался крайне странным. Главный синоптик города Александр Колесов подвел итоги, и они удивляют. Сначала мы радовались почти летнему зною, а потом резко достали из шкафов теплые вещи.

Из крайности в крайность

Середина мая была просто сказочной. Город прогрелся так сильно, что этот период вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

19 мая термометры и вовсе показали +30,9 градуса — настоящий подарок для любителей солнца.

Но радость была недолгой. Последние десять дней месяца всё испортили. Температура рухнула на 5–7 градусов ниже нормы. Последний раз такой холодный финал весны мы видели аж в 2001 году.

В итоге по общим показателям май оказался лишь на 27-м месте среди самых теплых лет, пишет 78.ru.

Где наше солнце?

Солнца петербуржцам в этом мае тоже не хватило. Мы получили всего 88% от нормы солнечных часов. К тому же первая половина месяца была совсем сухой, а все дожди вылились на нас уже в холодный период в конце месяца.

Почему так происходит?

Для Петербурга такие «качели» — норма. Наш город находится на пути столкновения теплых масс с юга и холодного дыхания Арктики.

В этом году Арктика решила напоследок напомнить о себе, перекрыв путь теплому воздуху в конце месяца.

План на июнь: лето возвращается

Хорошие новости: холода отступают. Первый день июня был пасмурным, но это лишь временная пауза перед потеплением.

Вот чего ждать в ближайшие дни:

Будни: температура начнет расти. Сначала +18, а к среде уже стабильные +20 градусов.

Выходные: к концу недели в город придет настоящий прогрев — ждем до +25.

Ночи: мерзнуть больше не придется. Ночная температура задержится на комфортных +10…+15 градусах.

Ложка дегтя

Без дождей в Петербурге не обойдется. На этой неделе возможны кратковременные ливни. В Ленинградской области могут прогреметь первые серьезные грозы.

Кстати, интересный факт: несмотря на холодный конец мая, вода в Неве и мелких озерах уже начала прогреваться. Если тепло задержится хотя бы на неделю, купальный сезон в этом году может открыться раньше обычного.

