Синоптики обещают затишье: Петербург за 24 часа выйдет на идеальную летнюю норму

Петербург встречает лето комфортной температурой.

После затяжной прохлады в Петербург наконец-то приходит комфортное тепло. Город постепенно выбирается из «холодной ямы», и столбики термометров начинают радовать.

Погода становится именно такой, какой она и должна быть в это время года, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Что на небе и за окном

Сейчас за погоду в городе отвечает край мощного антициклона. Он пришел к нам с юго-запада и принес спокойствие. Не ждите серого неба на весь день — облака будут чередоваться с приятным солнцем.

Самое главное: в Петербурге сегодня будет сухо. Если вы живете в области, то там местами могут пройти короткие дожди, но в самом центре зонтик вряд ли пригодится.

Температура и самочувствие

Сегодня днем в городе ждем приятные +17…+19 градусов. В Ленинградской области разброс чуть больше — от +14 до +19. Ветер легкий, северо-западный, без резких порывов.

Для тех, кто реагирует на погоду: атмосферное давление сейчас в идеальной норме (760 мм рт. ст.). Голова болеть не должна, самочувствие обещает быть стабильным.

Завтра будет еще теплее

Настоящий подарок ждет нас во вторник. Солнце окончательно разогреет воздух. Ночью будет еще свежо (около +10), зато днем термометры покажут уверенные +20…+22 градуса. Осадков не предвидится.

Интересный факт: Для начала июня норма в Петербурге — это как раз около +18...+20 градусов. Так что мы наконец-то перестаем мерзнуть и возвращаемся к привычному графику петербургского лета.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет в начале рабочей недели.