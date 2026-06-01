Беру пачку печенья и сметану: готовлю торт без выпечки за 15 минут — и получаю восторженные отзывы

Опубликовано: 1 июня 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Когда нет желания включать духовку, а чего-то сладкого хочется.

Нежный крем, рассыпчатая основа из печенья и сливочный вкус делают этот десерт одним из самых удачных вариантов домашней выпечки без выпечки. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

  • песочное печенье — 300 г,
  • сливочное масло — 130 г (80 г в крем + 50 г в основу),
  • яйца — 2 шт.,
  • кукурузный крахмал — 50 г,
  • сахар — 120 г,
  • ванильный сахар — 10 г,
  • сметана 20% — 400 г,
  • соль — щепотка,
  • молоко или сливки — 2-3 ст. л.

Приготовление

Сначала готовлю крем. В миску разбиваю яйца, добавляю соль и слегка взбиваю венчиком. Всыпаю кукурузный крахмал и тщательно размешиваю, чтобы не осталось комочков. Добавляю сахар и снова перемешиваю до однородности. Затем постепенно ввожу сметану.

Переливаю массу в кастрюлю и ставлю на средний огонь. Постоянно помешивая, довожу до загустения. Как только появляются первые признаки кипения, держу ещё около минуты и снимаю с плиты. Оставляю полностью остывать.

Для основы измельчаю печенье в мелкую крошку. Добавляю растопленные 50 граммов сливочного масла. Если масса получается слишком сухой, вливаю немного молока или сливок. Перемешиваю до состояния влажного песка.

Отдельно взбиваю мягкое сливочное масло с ванильным сахаром до пышной светлой массы. Остывший крем постепенно добавляю к маслу и взбиваю до гладкого, воздушного и блестящего состояния.

Форму диаметром 18-20 см застилаю пергаментом или пищевой плёнкой. На дно выкладываю часть крошки и слегка утрамбовываю. Затем распределяю слой крема. Продолжаю чередовать слои, пока не закончатся ингредиенты.

Верх украшаю кремом или оставшейся крошкой из печенья. Убираю торт в холодильник минимум на несколько часов, чтобы он хорошо стабилизировался и пропитался.

Примерное время приготовления: 15 минут + время на охлаждение

Личный опыт

Я люблю менять начинку под своё настроение. Иногда добавляю между слоями свежую клубнику, бананы или шоколадную крошку. Получается каждый раз новый десерт.

