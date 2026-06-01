Сорняки против такого не выстоят: французский метод борьбы с лишней растительностью – дачники оценят
Борьба с сорняками традиционно отнимает значительное время и трудовые ресурсы у владельцев приусадебных участков. Несмотря на регулярное удаление, сорная растительность имеет свойство быстро восстанавливаться.
Французский метод
Метод эффективной борьбы с сорняками был разработан французским инженером Этьеном Лоне много лет назад по просьбе его супруги. Владея обширным поместьем в окрестностях Лиона, пара сталкивалась с трудоемкой проблемой сорной растительности.
Однажды Лоне обратил внимание, что сорняки прекращают рост под брезентом, лежащим на земле. Это наблюдение послужило основой для изобретения геотекстиля – плотного темного материала на вискозной основе.
Российский аналог
Со временем производство данного материала было налажено и в других странах. В период существования СССР инженеры стремились найти более экономичную и эффективную альтернативу геотекстилю. В результате был разработан полиамидный материал, получивший название «Дорнит». С тех пор прошло много лет, однако российский геотекстиль продолжает пользоваться высоким спросом как эффективное средство в борьбе с сорной растительностью.
Ранее мы рассказали, как избавиться от пня на участке.