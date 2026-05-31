Воздух пропитан запахом ржавого железа, рыбы и соли: исторический район Таганрога, который нужно посетить каждому
Если окажетесь в Таганроге, то не торопитесь посещать только главные достопримечательности, которые находятся в центре. В этом городе есть уникальный квартал. О нем не знает практически каждый турист. Речь идет о Богудонии.
Где находится
Таганрог считается обычным южным городом до тех пор, пока вы не свернете между улицей Шевченко и Никольской балкой. Именно там будет располагаться удивительный район, в котором даже воздух пахнет иначе. Он имеет запах рыбы, ржавого железа и соли.
Откуда произошло название
"В официальных бумагах XIX века фигурирует отставной поручик Александр Боудон, который запустил здесь переработку рыбы. Местная речь быстро превратила Боудона в Богудона, а склон за ним - в Богудонию.Но народная молва куда поэтичнее: здесь и «Богом данная земля», и «Бог, Дон и я»", - сообщает канал "Путешествия со смыслом".
Что нужно учесть перед экскурсией
По кварталам Богудонии не получится проехать на автомобиле, поэтому нужно оставить его наверху. Подберите для похода удобную обувь, которая не будет скользить по камням.
Как живет район сегодня
Здесь всегда ловили рыбу, поэтому данную традицию можно увидеть в каждой детали квартала. Старые рыбацкие лодки, сети, удочки, ведра для рыбы - это только часть того, что получится тут встретить. Не забывайте, что вы находитесь в гостях, поэтому здесь нельзя ничего ломать и трогать.
"Море - главный враг и друг Богудонии. Каждый год оно откусывает по кусочку берега. Волны забирают по сантиметрам, а иногда и целыми кусками разносит старые стены. Местные жители защищаются от стихии: сами мешают бетон, укрепляют стены", - рассказал источник.
