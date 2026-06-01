Могут оказаться даже в отеле: названы опасные насекомые Таиланда - лучше с ними не встречаться
Могут оказаться даже в отеле: названы опасные насекомые Таиланда - лучше с ними не встречаться

Опубликовано: 1 июня 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Legion-Media
От каких насекомых в Таиланде нужно держаться подальше

Кажется, что в Таиланде можно встретить опасных существ только в море, но они есть и на суше. От каких насекомых стоит держаться подальше во время отдыха на райских курортах? Лучше узнать о них до поездки.

Сколопендра

Существо можно встретить в тех местах, где есть прохлада и пышная растительность. Многоножки могут оказаться даже в отеле, например, на полу или в кровати. На каждой лапе сколопендры находятся ядовитые железы, которые приводят к сильному зуду.

Тарантуловый ястреб

К этому виду относится более 5 000 различных ос, некоторые из них способны охотиться на крупных пауков. Вид, встречающийся в Таиланде, является весьма миролюбивым к людям, но если случайно задеть такую осу, то она может ужалить. Длина жала составляет 7 мм, оно покрыто ядом. Осы встречаются чаще всего рядом с дорогами.

Жалящая гусеница

"Тельце покрыто тысячами тончайших волосков, они очень твердые и похожи на стекловату. Если волоски застрянут в коже, вынуть их почти невозможно. Кожа после контакта с гусеницей будет болеть, зудеть и покраснеет. Крапивницы живут на фруктовых деревьях и часто приезжают «зайцами» на рынки", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Красные муравьи

Этих насекомых в Таиланде очень много, поэтому их можно встретить практически в любом месте. Укусы красных муравьев являются очень болезненными. Особенно страшно наступить на муравейник. Для некоторых людей массовые укусы муравьев могут закончиться фатально.

Опыт автора

"Когда я была в Таиланде, то мне практически повезло, так как я не встречала жалящую гусеницу, красных муравьев, тарантулового ястреба. Но я смогла "познакомиться" со сколопендрой. Это существо поджидало меня возле кровати, поэтому я чуть на него не наступила. Обязательно смотрите под ноги", - рассказала Полина Аксенова.

