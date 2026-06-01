Быстрый ужин с мясом за 15 минут: когда надоедает стоять за плитой — готовлю только так
Эти старинные битки готовятся намного проще, чем кажется. Никакого фарша, хлеба и сложных ингредиентов. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты:
- свиная вырезка — 600 г,
- мука — для панировки,
- сметана — 5 ст. л.,
- вода — 5 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Свинину очищаю от плёнок и нарезаю поперёк волокон кусочками толщиной примерно 1,5 см. Каждый кусочек слегка отбиваю кухонным молотком. Мясо у вырезки нежное, поэтому сильно отбивать не нужно.
Подготовленные кусочки солю и перчу с обеих сторон. Обваливаю мясо в муке и партиями быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.
Жарю на сильном огне по несколько минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Все обжаренные битки возвращаю в сковороду.
Добавляю сметану, воду, немного соли и молотого перца. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на слабом огне около 10 минут.
Подаю битки горячими с картофельным пюре, гречкой или любым любимым гарниром.
Примерное время приготовления: 15 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в соус немного чеснока или щепотку паприки — так получается ещё ароматнее.
