Быстрый ужин с мясом за 15 минут: когда надоедает стоять за плитой — готовлю только так
Быстрый ужин с мясом за 15 минут: когда надоедает стоять за плитой — готовлю только так

Опубликовано: 1 июня 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Готовлю сочное и мягкое мясо на ужин.

Эти старинные битки готовятся намного проще, чем кажется. Никакого фарша, хлеба и сложных ингредиентов. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты:

  • свиная вырезка — 600 г,
  • мука — для панировки,
  • сметана — 5 ст. л.,
  • вода — 5 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Свинину очищаю от плёнок и нарезаю поперёк волокон кусочками толщиной примерно 1,5 см. Каждый кусочек слегка отбиваю кухонным молотком. Мясо у вырезки нежное, поэтому сильно отбивать не нужно.

Подготовленные кусочки солю и перчу с обеих сторон. Обваливаю мясо в муке и партиями быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

Жарю на сильном огне по несколько минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Все обжаренные битки возвращаю в сковороду.

Добавляю сметану, воду, немного соли и молотого перца. Аккуратно перемешиваю и тушу под крышкой на слабом огне около 10 минут.

Подаю битки горячими с картофельным пюре, гречкой или любым любимым гарниром.

Примерное время приготовления: 15 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в соус немного чеснока или щепотку паприки — так получается ещё ароматнее.

