Посадили картофелю «в ноги» – и забыли о коварном проволочнике: уникальный природный инсектицид
Посадили картофелю «в ноги» – и забыли о коварном проволочнике: уникальный природный инсектицид

Опубликовано: 1 июня 2026 19:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как защитить картофель от проволочника

Проволочник представляет серьёзную угрозу для сельскохозяйственных культур. Сложность искоренения личинок вынуждает аграриев применять разнообразные методы для контроля над этим вредителем.

Применение химических средств может негативно сказаться на растениях, в то время как народные методы не всегда работают. Агроном Ксения Давыдова предложила использовать определённые виды цветов, которые обеспечат долгосрочную защиту от проволочника.

Речь пойдет о бархатцах

Эффективность этих растений обусловлена их уникальными свойствами. Бархатцы выделяют фитонциды, которые отпугивают не только проволочника, но и колорадских жуков, мух, капустниц, долгоносиков и других вредителей. Помимо инсектицидного действия, эти цветы также защищают растения от грибковых заболеваний. Проволочники проявляют абсолютную непереносимость к бархатцам, избегая приближения к ним на значительное расстояние.

Какие бархатцы выбрать

Учитывая многообразие сортов бархатцев, у дачников имеется возможность выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с личными предпочтениями.

Кто такой проволочник?

Проволочник представляет собой личинку жука-щелкуна. Взрослые особи жуков-щелкунов не проявляют интереса к плодовым культурам, в отличие от их личинок. Проволочники способны обитать в почве до пяти лет, что обуславливает необходимость своевременного устранения данных вредителей.

