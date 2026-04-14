Не сетки и не мульча – вот как отпугнуть птиц и защитить ягоды: 3 высокотехнологичных способа – не пропадет ни одна ягодка

Опубликовано: 14 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Не сетки и не мульча – вот как отпугнуть птиц и защитить ягоды: 3 высокотехнологичных способа – не пропадет ни одна ягодка
Не сетки и не мульча – вот как отпугнуть птиц и защитить ягоды: 3 высокотехнологичных способа – не пропадет ни одна ягодка
Legion-Media
Современные отпугиватели птиц для защиты урожая

Считается, что птицы полезны для сада и огорода, ведь они истребляют насекомых-вредителей. Однако урожай ягод может значительно пострадать – пернатые обожают клубнику, вишню и смородину. К счастью, есть современные отпугиватели, которых птицы будут облетать за версту, – о них рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

1. Звуковые отпугиватели

Это устройства, которые производят громкие тревожные сигналы. Услышав их, птицы резко встрепенутся и улетят прочь. В продаже существуют и автономные модели на солнечных батареях.

2. Мобильные отпугиватели с датчиками движения

Если у вас есть небольшая грядка с клубникой или пара кустов смородины, установите мобильные отпугиватели с датчиками движения. Как только они зафиксируют приближение птиц, то издадут громкий звуковой сигнал, распылят струю воды или активируют яркую вспышку света.

3. Ультразвуковые отпугиватели

Это устройства, генерирующие высокочастотные волны. Вы их не услышите, но птицам будет крайне неприятно. Установите отпугиватели так, чтобы они своим радиусом действия покрывали ягодные кустарники. Если у вас большой участок, возможно, потребуются два и более устройства.

Не забывайте защищать устройства от дождя, града и прочих неблагоприятных погодных условий.

Автор:
Татьяна Идулбаева
