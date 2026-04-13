Когда и как сажать гладиолусы на рассаду, в открытый грунт в 2026 году: Лунный календарь, точные сроки, советы эксперта

Чтобы гладиолусы зацвели в нужный срок и радовали пышными соцветиями, важно правильно выбрать время для посадки клубнелуковиц. Чем раньше вы их посадите, тем быстрее увидите результат. Однако климатические условия России часто вносят свои коррективы, пишет портал "Погода".
Гладиолусы на рассаду
Для начала можно вырастить рассаду гладиолусов дома. Идеальные сроки для этого - март и апрель. Опытные цветоводы ориентируются на погоду в своем регионе, чтобы обеспечить молодым растениям наилучшие условия для старта. Чтобы повысить шансы на успех, можно воспользоваться Лунным календарем и выбрать дни, когда Луна находится в нужной фазе.
Благоприятные дни для посадки в апреле: 13-15, 18, 19, 21-23.
Когда высаживать в открытый грунт
Лучшее время для высадки гладиолусов в открытый грунт – апрель-май, когда почва прогреется до +10…+14 °C. Выбрать необходимо хорошо освещенное место на клумбе, где солнце будет светить весь день. Идеально подойдет слабокислая суглинистая, черноземная или супесчаная почва с уровнем pH 6,5-6,8. Глубина посадки клубнелуковиц должна составлять 10-15 см.
Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к посадке
Перед посадкой клубнелуковицы нужно "яровизировать". Для этого их помещают в прохладное место, стрелкой вверх, слегка притеняя от прямых солнечных лучей.
"Такая процедура должна делиться 3-4 недели. Она стимулирует рост почек. Когда у клубнелуковицы появится заметный зеленый центральный росток, это будет означать, что она готова к высадке", - подчеркнула агроном Ксения Давыдова.
