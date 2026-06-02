Минус граффити, плюс 500 штрафов за газоны: нейросеть «Городовой» приготовила Петербург к ПМЭФ
Совсем скоро в Северной столице стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Для города это как большой семейный праздник: нужно и полы помыть, и лучшие наряды достать.
Инспекторы ГАТИ уже навели порядок на главных улицах.
Фасады под прицелом
Первым делом проверили «лицо» города. Инспекторы осмотрели больше 150 нежилых зданий. Искали всё, что портит вид: незаконные граффити, вековую пыль и разломанные заборы.
Нарушений нашли 14, и почти все уже исправили. На Невском и Лиговском проспектах отмыли стены, а на Обводном канале и Митрофаньевском шоссе починили ограждения. Теперь главные маршруты форума выглядят опрятно.
Нейросети против нарушителей
За чистотой следят не только люди, но и технологии. Перед форумом спецмашины ГАТИ намотали по городу 8,5 тысяч километров. Это почти как доехать от Петербурга до Владивостока!
Особое внимание — любителям парковаться на траве. За неделю за порчу газонов выписали больше 500 штрафов.
Помогают инспекторам умные комплексы «Городовой». Это машины с нейросетями, которые сами видят ямы, грязь или неправильную парковку. Обмануть такую технику не получится — она фиксирует всё автоматически.
Для справки: Штраф за парковку на газоне для обычного водителя в Петербурге составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Для компаний суммы в десятки раз выше.
Куда поедет проверка?
Маршруты инспекторов не случайны. Машины ездят там, где чаще всего возникают сезонные проблемы (например, пыль весной или сугробы зимой).
Но самое главное — ГАТИ прислушивается к самим петербуржцам. Если жители часто жалуются на разбитый забор или разрисованный фасад в конкретном дворе, маршрут мониторинга обновляют, чтобы заглянуть именно туда.
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