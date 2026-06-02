Минус граффити, плюс 500 штрафов за газоны: нейросеть «Городовой» приготовила Петербург к ПМЭФ

По итогам выявили 14 нарушений.

Совсем скоро в Северной столице стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Для города это как большой семейный праздник: нужно и полы помыть, и лучшие наряды достать.

Инспекторы ГАТИ уже навели порядок на главных улицах.

Фасады под прицелом

Первым делом проверили «лицо» города. Инспекторы осмотрели больше 150 нежилых зданий. Искали всё, что портит вид: незаконные граффити, вековую пыль и разломанные заборы.

Нарушений нашли 14, и почти все уже исправили. На Невском и Лиговском проспектах отмыли стены, а на Обводном канале и Митрофаньевском шоссе починили ограждения. Теперь главные маршруты форума выглядят опрятно.

Нейросети против нарушителей

За чистотой следят не только люди, но и технологии. Перед форумом спецмашины ГАТИ намотали по городу 8,5 тысяч километров. Это почти как доехать от Петербурга до Владивостока!

Особое внимание — любителям парковаться на траве. За неделю за порчу газонов выписали больше 500 штрафов.

Помогают инспекторам умные комплексы «Городовой». Это машины с нейросетями, которые сами видят ямы, грязь или неправильную парковку. Обмануть такую технику не получится — она фиксирует всё автоматически.

Для справки: Штраф за парковку на газоне для обычного водителя в Петербурге составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Для компаний суммы в десятки раз выше.

Куда поедет проверка?

Маршруты инспекторов не случайны. Машины ездят там, где чаще всего возникают сезонные проблемы (например, пыль весной или сугробы зимой).

Но самое главное — ГАТИ прислушивается к самим петербуржцам. Если жители часто жалуются на разбитый забор или разрисованный фасад в конкретном дворе, маршрут мониторинга обновляют, чтобы заглянуть именно туда.

Ранее «Городовой» рассказывал, что почему Петербург стал популярнее Москвы и юга на День России