Белые ночи за 10 275 рублей: почему Петербург стал популярнее Москвы и юга на День России
В этом году Санкт-Петербург официально стал самым популярным местом для отдыха на День России (11–14 июня). Город собрал 14% всех бронирований, пишет "ДП" со ссылкой на сервис бронирования "Отелло".
В прошлом году он был лишь на третьем месте, но сейчас обошел и Москву, и курорты юга.
Главная причина такого ажиотажа — сезон белых ночей. Это пик красоты в городе, поэтому и цены соответствующие. В среднем ночь в петербургском отеле обойдется в 10 275 рублей.
Куда еще едут люди?
Если не в Петербург, то в гости к соседям или на море. Вот пятерка лидеров:
- Краснодарский край (12%) — сюда едут за первым морским загаром.
- Москва (11%) — столица всегда в тренде.
- Нижегородская область (4%) — едут смотреть на закаты и обновленную стрелку.
- Татарстан (3,5%) — Казань манит гастротурами.
Также в топе Новосибирск, Калининград, Ярославль и Алтай.
Сколько дней отдыхаем?
На юге люди планируют задержаться дольше всего — в среднем на 4 ночи. В Петербурге и Калининграде обычно бронируют жилье на 3 ночи. В остальных городах из топа туристам хватает пары дней, чтобы сменить обстановку.
Дорогой Алтай и бюджетный Новосибирск
Разброс цен в этом году удивляет:
- Самый дорогой отдых — на Алтае. Ночь там стоит в среднем 11 665 рублей. Спрос на эко-отели и глэмпинги там зашкаливает.
- Самый экономный вариант — Новосибирск. Здесь можно найти жилье в среднем за 5 693 рубля. Отличный вариант для короткого городского тура.
А что за границей?
Здесь без сюрпризов — лидирует Беларусь. Туда удобно ехать: не нужна виза, работают карты «Мир» и лететь совсем недолго. Следом идут Турция и Грузия.
Лайфхак на будущее: где дешевле билеты?
Если планируете отпуск заранее (аналитики уже смотрят в сторону лета 2026 года), присмотритесь к трем направлениям. Самые дешевые авиабилеты из Петербурга обещают быть в эти страны:
- Беларусь — около 13 000 руб.
- Узбекистан — около 16 800 руб.
- Азербайджан — около 26 600 руб.
