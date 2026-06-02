Белые ночи за 10 275 рублей: почему Петербург стал популярнее Москвы и юга на День России

Средняя стоимость ночи в отелях города составила 10 275 рублей.

В этом году Санкт-Петербург официально стал самым популярным местом для отдыха на День России (11–14 июня). Город собрал 14% всех бронирований, пишет "ДП" со ссылкой на сервис бронирования "Отелло".

В прошлом году он был лишь на третьем месте, но сейчас обошел и Москву, и курорты юга.

Главная причина такого ажиотажа — сезон белых ночей. Это пик красоты в городе, поэтому и цены соответствующие. В среднем ночь в петербургском отеле обойдется в 10 275 рублей.

Куда еще едут люди?

Если не в Петербург, то в гости к соседям или на море. Вот пятерка лидеров:

Краснодарский край (12%) — сюда едут за первым морским загаром. Москва (11%) — столица всегда в тренде. Нижегородская область (4%) — едут смотреть на закаты и обновленную стрелку. Татарстан (3,5%) — Казань манит гастротурами.

Также в топе Новосибирск, Калининград, Ярославль и Алтай.

Сколько дней отдыхаем?

На юге люди планируют задержаться дольше всего — в среднем на 4 ночи. В Петербурге и Калининграде обычно бронируют жилье на 3 ночи. В остальных городах из топа туристам хватает пары дней, чтобы сменить обстановку.

Дорогой Алтай и бюджетный Новосибирск

Разброс цен в этом году удивляет:

Самый дорогой отдых — на Алтае. Ночь там стоит в среднем 11 665 рублей . Спрос на эко-отели и глэмпинги там зашкаливает.

— на Алтае. Ночь там стоит в среднем . Спрос на эко-отели и глэмпинги там зашкаливает. Самый экономный вариант — Новосибирск. Здесь можно найти жилье в среднем за 5 693 рубля. Отличный вариант для короткого городского тура.

А что за границей?

Здесь без сюрпризов — лидирует Беларусь. Туда удобно ехать: не нужна виза, работают карты «Мир» и лететь совсем недолго. Следом идут Турция и Грузия.

Лайфхак на будущее: где дешевле билеты?

Если планируете отпуск заранее (аналитики уже смотрят в сторону лета 2026 года), присмотритесь к трем направлениям. Самые дешевые авиабилеты из Петербурга обещают быть в эти страны:

Беларусь — около 13 000 руб.

— около 13 000 руб. Узбекистан — около 16 800 руб.

— около 16 800 руб. Азербайджан — около 26 600 руб.

