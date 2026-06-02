Не успеете до этой даты - денег не будет: миллионы семей с 1 июня претендуют на выплаты

Опубликовано: 2 июня 2026 10:22
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
С 1 июня в России стартовал приём заявлений на новую семейную выплату.

Оформить выплату можно через портал "Госуслуги", МФЦ или службы Социального фонда. Подать документы необходимо до 1 октября, сообщает СФР.

Как это будет работать

Новая мера поддержки действует с июня 2026 года и рассчитана на семьи с двумя и более детьми. Государство фактически возвращает родителям часть уплаченного НДФЛ: из стандартных 13% семь процентов будут компенсированы в виде ежегодной выплаты.

Кто может рассчитывать на выплаты

Получить деньги смогут семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе. Право на выплату распространяется на родителей детей до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет.

Важным условием является официальная занятость и уплата НДФЛ в предыдущем году. При этом родители должны иметь российское гражданство, постоянно проживать в стране и не иметь задолженности по алиментам. Самозанятые и предприниматели, не уплачивающие НДФЛ, воспользоваться льготами не смогут.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что льготой смогут воспользоваться более 7 миллионов родителей.

"Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями", — заявил он.

