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Крыжовник слаще рахат-лукума: эта вязкая подкормка обеспечит накопление сахаров и увеличит урожайность — всего 10 л под куст

Опубликовано: 2 июня 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Крыжовник слаще рахат-лукума: эта вязкая подкормка обеспечит накопление сахаров и увеличит урожайность — всего 10 л под куст
Крыжовник слаще рахат-лукума: эта вязкая подкормка обеспечит накопление сахаров и увеличит урожайность — всего 10 л под куст
Городовой ру
Инновационная подкормка для крыжовника

Многие садоводы знают о большой пользе картофельного крахмала для ягодных культур. Традиционно используются картофельные очистки, закапываемые вокруг кустов, однако агроном Ксения Давыдова предложила более эффективный метод подкормки.

В чем польза крахмала

Крахмал играет ключевую роль в процессе накопления сахаров растениями, что напрямую влияет на вкусовые качества ягод. В связи с этим рекомендуется несколько раз в течение вегетационного периода проводить подкормку крыжовника крахмалом.

Как приготовить раствор

Для приготовления раствора разведите 250 граммов сухого крахмала в трех литрах воды и доведите до кипения до получения вязкой консистенции. Полученный концентрат разбавьте ведром воды и тщательно перемешайте. Маточный раствор будет готов к применению.

Подкормка

Для подкормки два литра приготовленного раствора разедите в восьми литрах воды и внесите под каждый куст. Такая дозировка обеспечивает нужное поступление крахмала к растению.

Ранее мы рассказали, как быстро подвязать томаты.

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