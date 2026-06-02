Крыжовник слаще рахат-лукума: эта вязкая подкормка обеспечит накопление сахаров и увеличит урожайность — всего 10 л под куст
Многие садоводы знают о большой пользе картофельного крахмала для ягодных культур. Традиционно используются картофельные очистки, закапываемые вокруг кустов, однако агроном Ксения Давыдова предложила более эффективный метод подкормки.
В чем польза крахмала
Крахмал играет ключевую роль в процессе накопления сахаров растениями, что напрямую влияет на вкусовые качества ягод. В связи с этим рекомендуется несколько раз в течение вегетационного периода проводить подкормку крыжовника крахмалом.
Как приготовить раствор
Для приготовления раствора разведите 250 граммов сухого крахмала в трех литрах воды и доведите до кипения до получения вязкой консистенции. Полученный концентрат разбавьте ведром воды и тщательно перемешайте. Маточный раствор будет готов к применению.
Подкормка
Для подкормки два литра приготовленного раствора разедите в восьми литрах воды и внесите под каждый куст. Такая дозировка обеспечивает нужное поступление крахмала к растению.
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