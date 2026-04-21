Когда и как сеять морковь в 2026 году: Лунный календарь, точные сроки, рекомендации по выращиванию

Морковь — настоящий чемпион по выносливости среди корнеплодов. Она неприхотлива. Поэтому ее можно сеять как под зиму, так и ранней весной. Культура начинает активно расти уже при +3…+4 °C и спокойно переносит кратковременные заморозки, пишет портал "Погода".
Сажают морковь, как правило, прямо в грядку, без всякой рассады. Чтобы урожай был богатым и хранился всю зиму, опытные огородники делают несколько посевов в течение сезона. Весной это обычно два захода, а осенью – один.
Главное условие для посева
Главное правило при выборе времени для посева – это стабильное тепло. Грунт и воздух должны прогреться до +5…+6 °C и днем, и ночью. В южных регионах это случается уже в марте-апреле, а вот северным дачникам приходится ждать до конца апреля или даже мая. В сырую и холодную землю сеять морковь не стоит. Велик риск, что семена просто не взойдут или сгниют, несмотря на морозостойкость самой культуры.
Лунный календарь
Многие огородники при планировании посадок ориентируются на Лунный календарь. Считается, что фазы Луны оказывают особое влияние на рост растений. Для посева моркови лучше всего подходят дни, когда Луна убывает. Это время считается благоприятным для развития корневой системы.
Благоприятные дни весной:
- апрель: 26-30 числа;
- май: 1, 6-7, 11, 12, 15, 17-20, 25, 28, 29, 31 числа.
Выбор места для посева
Выбирайте для морковки самое солнечное место на участке. В тени она растет слабой, чаще болеет и становится легкой добычей для вредителей. Идеальная почва для моркови – легкая, песчаная или суглинистая с высоким содержанием песка. В тяжелой, плотной земле корнеплоды вырастают мелкими и теряют свой сладкий вкус.
Ранее портал "Городовой" рассказал, когда лучше всего садить георгины.