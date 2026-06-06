Готовим пышные оладьи, которые не опадают после жарки.

Этот рецепт выручает меня уже много лет. Оладьи получаются высокими, мягкими и воздушными внутри. Самое главное — соблюдать один простой секрет, благодаря которому тесто всегда работает идеально.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Ладная кухня".

Ингредиенты:

кефир 3,2% — 500 мл,

мука — 400 г,

яйцо — 1 шт.,

сахар — 2 ст. л.,

соль — 0,5 ч. л.,

сода — 1 ч. л. без горки.

Приготовление

В глубокую миску разбиваю яйцо, добавляю сахар и соль. Вливаю тёплый кефир и хорошо перемешиваю венчиком до однородности.

20 минут ожидания творят чудеса: как приготовить по-настоящему пышные оладьи - image 1

Постепенно всыпаю просеянную муку, постоянно размешивая массу. В самом конце добавляю соду и ещё раз аккуратно перемешиваю.

Тесто должно получиться густым, похожим на хорошую домашнюю сметану. Если поднять ложку, оно должно медленно стекать вниз.

После этого тесто больше не перемешиваю. Оставляю его на 10-20 минут. Именно в это время начинается реакция кефира с содой, и на поверхности появляются пузырьки.

Как только пузырьков станет достаточно много, разогреваю сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываю тесто на сковороду и жарю оладьи на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

После переворачивания можно накрыть сковороду крышкой — так оладьи станут ещё более пышными и хорошо пропекутся внутри.

Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Раньше я во время приготовления перемешивал тесто после появления пузырьков. И это было главной ошибкой. Если этого не делать, оладьи получаются воздушными и долго остаются мягкими.

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