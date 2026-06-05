Картошка-гармошка с беконом: выглядит по-ресторанному, готовится проще простого

Эта картошка по-шведски получается невероятно аппетитной: сверху румяная и хрустящая, внутри мягкая и нежная, а кусочки бекона делают её ещё ароматнее. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Урал24".
Ингредиенты:
- молодой картофель — 6 шт.,
- копчёный бекон — 80 г,
- растительное масло — 1 ст. л.,
- сладкая паприка — пол ч. л.,
- сушёный чеснок — щепотка,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Картофель тщательно промываю щёткой под проточной водой. Кожуру не очищаю. На каждой картофелине делаю частые поперечные надрезы примерно через каждые 3-4 мм, не прорезая до конца. Получается красивая картофельная гармошка.
Перекладываю картофель в форму для запекания.
Посыпаю солью, чёрным перцем, паприкой и сушёным чесноком. Поливаю растительным маслом и аккуратно распределяю специи по всей поверхности, стараясь, чтобы они попали и в надрезы.
Бекон нарезаю тонкими полосками. В каждый надрез вставляю по небольшому кусочку бекона. Чем равномернее распределить бекон, тем ароматнее получится готовое блюдо.
Отправляю форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Запекаю около 40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяю ножом — картофель должен легко прокалываться и оставаться мягким внутри.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Я посыпаю картошку тёртым сыром за 5 минут до готовности — получается ещё аппетитнее.
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