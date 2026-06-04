Этот сметанник печётся сам: ленивый клубничный вариант, от которого невозможно оторваться
Этот клубничный пирог стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой. Тесто готовится за несколько минут, а сметанная заливка во время выпечки превращается в нежный крем. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кондитер после шести".
Ингредиенты:
Для основы:
- мука — 200-250 г,
- сливочное масло или маргарин — 100 г,
- сахар — 2 ст. л.,
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.,
- сметана — 100 г.
Для заливки:
- сметана — 350 г,
- яйца — 2 шт.,
- сахар — 130 г,
- крахмал — 3 ст. л.
- клубника — 300 г.
Приготовление
В глубокую миску выкладываю размягчённое сливочное масло, добавляю сахар и сметану. Перемешиваю до однородности. Всыпаю разрыхлитель и постепенно добавляю муку. Замешиваю мягкое тесто. Оно должно получиться податливым и нежным.
Форму диаметром 20-24 см слегка смазываю маслом. Распределяю тесто по дну и формирую небольшие бортики. Убираю форму в холодильник.
Для заливки в отдельной миске соединяю яйца и сахар. Слегка взбиваю венчиком до однородности. Добавляю сметану и крахмал. Хорошо перемешиваю, чтобы масса стала гладкой и без комочков.
Клубнику промываю, обсушиваю и при необходимости разрезаю крупные ягоды пополам. Достаю форму из холодильника и равномерно раскладываю клубнику по всей поверхности теста.
Сверху аккуратно выливаю сметанную заливку, стараясь распределить её между ягодами. Отправляю пирог в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.
Готовый пирог оставляю остывать прямо в форме. После остывания убираю его в холодильник на несколько часов, чтобы заливка стала плотной и хорошо держала форму.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут + время на охлаждение
Личный опыт
Иногда вместо клубники в начинку пирога я добавляю чернику или голубику. В целом, ягоды можно менять по вашему вкусу.
Ранее мы писали о том, как приготовить вкусный салат "Нежность".