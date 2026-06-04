Этот сметанник печётся сам: ленивый клубничный вариант, от которого невозможно оторваться

Когда хочется домашней выпечки к чаю, но совсем нет желания возиться с коржами и кремом.

Этот клубничный пирог стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой. Тесто готовится за несколько минут, а сметанная заливка во время выпечки превращается в нежный крем. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кондитер после шести".

Ингредиенты:

Для основы:

мука — 200-250 г,

сливочное масло или маргарин — 100 г,

сахар — 2 ст. л.,

разрыхлитель — 0,5 ч. л.,

сметана — 100 г.

Для заливки:

сметана — 350 г,

яйца — 2 шт.,

сахар — 130 г,

крахмал — 3 ст. л.

клубника — 300 г.

Приготовление

В глубокую миску выкладываю размягчённое сливочное масло, добавляю сахар и сметану. Перемешиваю до однородности. Всыпаю разрыхлитель и постепенно добавляю муку. Замешиваю мягкое тесто. Оно должно получиться податливым и нежным.

Этот сметанник печётся сам: ленивый клубничный вариант, от которого невозможно оторваться - image 1

Форму диаметром 20-24 см слегка смазываю маслом. Распределяю тесто по дну и формирую небольшие бортики. Убираю форму в холодильник.

Для заливки в отдельной миске соединяю яйца и сахар. Слегка взбиваю венчиком до однородности. Добавляю сметану и крахмал. Хорошо перемешиваю, чтобы масса стала гладкой и без комочков.

Клубнику промываю, обсушиваю и при необходимости разрезаю крупные ягоды пополам. Достаю форму из холодильника и равномерно раскладываю клубнику по всей поверхности теста.

Сверху аккуратно выливаю сметанную заливку, стараясь распределить её между ягодами. Отправляю пирог в заранее разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 40-50 минут.

Готовый пирог оставляю остывать прямо в форме. После остывания убираю его в холодильник на несколько часов, чтобы заливка стала плотной и хорошо держала форму.

Примерное время приготовления: 1 час 10 минут + время на охлаждение

Личный опыт

Иногда вместо клубники в начинку пирога я добавляю чернику или голубику. В целом, ягоды можно менять по вашему вкусу.

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