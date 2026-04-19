Когда и как сажать георгины в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, рекомендации по уходу
Когда и как сажать георгины в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, рекомендации по уходу

Опубликовано: 19 апреля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Когда приступить к посадке клубневых георгинов 

Георгины – настоящее украшение сада. Яркое, неприхотливое и "долгоиграющее". Однако, чтобы вся эта пышная красота расцвела в полную силу и рано, очень важен правильный старт, считает агроном Ксения Давыдова. Точной даты для посадки георгинов в открытый грунт не существует. Главное – ориентироваться на погоду и особенности вашего региона.

Самое важное правило

Необходимо высаживать клубни в открытый грунт только тогда, когда минует угроза внезапных заморозков. Даже короткое похолодание может стать губительным для нежных молодых ростков. Не менее важна и температура почвы. Грунт должен хорошо прогреться (+10-12°). В холодной и сырой земле клубни легко подвергаются гниению и очень медленно трогаются в рост.

"Также обратите внимание на температуру воздуха. Идеально, если днем она стабильно держится на уровне +14-16° и выше. В таких условиях георгины быстро адаптируются и начинают активно развиваться", - считает эксперт.

Посадка

Сам процесс посадки георгинов несложен, но требует аккуратности. Подготовьте лунки достаточной глубины, чтобы клубень свободно поместился. Обычно это около 30-40 см. На дно лунки можно добавить немного компоста.

Лунный календарь

Некоторые садоводы прислушиваются к рекомендациям Лунного календаря. Считается, что ориентир на фазы Луны может сыграть положительную роль в развитии растений.

Благоприятные дни:

Апрель: с 18 по 30 число.

Май: с 17 по 30 число.

Татьяна Идулбаева
