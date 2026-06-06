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Впервые за 80 лет: у петербургских армейцев теперь есть собственный дом

Опубликовано: 6 июня 2026 01:33
 Проверено редакцией
Впервые за 80 лет: у петербургских армейцев теперь есть собственный дом
Впервые за 80 лет: у петербургских армейцев теперь есть собственный дом
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Клуб выкупил 100% акций компании, которой принадлежит «СКА Арена».

Со следующего сезона КХЛ петербургский СКА будет играть на «СКА Арене». Это не просто очередная смена стадиона — это исторический момент для клуба.

Клуб наконец-то стал хозяином

Главная новость: СКА теперь не арендатор, а полноправный владелец, сообщили в пресс-службе клуба. Клуб выкупил 100% акций компании, которой принадлежит стадион.

Раньше армейцы десятилетиями играли в «Ледовом дворце» или «Юбилейном», которые принадлежат городу. Теперь у команды впервые за 80 лет появился свой собственный «дом».

Решение о покупке принималось при участии главы «Газпрома» Алексея Миллера. Теперь клуб сам будет решать, как обустраивать пространство и какие порядки устанавливать на трибунах.

Почему уходили?

Многие помнят, что СКА уже начинал играть на новой арене в начале 2024 года. Но перед текущим сезоном команда внезапно вернулась в старый добрый «Ледовый».

Официально это объяснили «транспортными проблемами».

Самый большой ледовый дворец в мире

Для тех, кто не был внутри: «СКА Арена» — это настоящий монстр в хорошем смысле слова.

  • Вместимость: Она принимает более 21 500 зрителей на хоккее.
  • Рекорд: Это самая большая ледовая арена на планете. В прошлом сезоне здесь уже ставили мировые рекорды посещаемости для закрытых стадионов.
  • Технологии: Внутри всё по последнему слову техники — от огромного куба под потолком до комфортных кресел.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «Зенит» стал эпохой, от которой все немного устали.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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