Впервые за 80 лет: у петербургских армейцев теперь есть собственный дом

Со следующего сезона КХЛ петербургский СКА будет играть на «СКА Арене». Это не просто очередная смена стадиона — это исторический момент для клуба.
Клуб наконец-то стал хозяином
Главная новость: СКА теперь не арендатор, а полноправный владелец, сообщили в пресс-службе клуба. Клуб выкупил 100% акций компании, которой принадлежит стадион.
Раньше армейцы десятилетиями играли в «Ледовом дворце» или «Юбилейном», которые принадлежат городу. Теперь у команды впервые за 80 лет появился свой собственный «дом».
Решение о покупке принималось при участии главы «Газпрома» Алексея Миллера. Теперь клуб сам будет решать, как обустраивать пространство и какие порядки устанавливать на трибунах.
Почему уходили?
Многие помнят, что СКА уже начинал играть на новой арене в начале 2024 года. Но перед текущим сезоном команда внезапно вернулась в старый добрый «Ледовый».
Официально это объяснили «транспортными проблемами».
Самый большой ледовый дворец в мире
Для тех, кто не был внутри: «СКА Арена» — это настоящий монстр в хорошем смысле слова.
- Вместимость: Она принимает более 21 500 зрителей на хоккее.
- Рекорд: Это самая большая ледовая арена на планете. В прошлом сезоне здесь уже ставили мировые рекорды посещаемости для закрытых стадионов.
- Технологии: Внутри всё по последнему слову техники — от огромного куба под потолком до комфортных кресел.
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