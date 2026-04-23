Посадите эти деревья рядом с выгребной ямой – и забудете об откачке: работают круглый год – экономят десятки тысяч

Какие деревья можно использовать в качестве «живого насоса»

Крупные деревья способны обеспечить отличную систему отвода влаги, ведь они впитывают и испаряют гигантские объемы воды – об этом сообщил автор Дзен-канала «Наш уютный дом». Но важно знать, какие растения и на каком расстоянии можно высаживать рядом с выгребной ямой, а от каких придется отказаться.

Лучшие породы для биодренажа

Самые популярные деревья-«насосы» – береза, ива, тополь и клен. Они неприхотливы, выглядят красиво и быстро укореняются на любом участке. Так, 5-летняя береза за сутки перекачивает примерно 130 л влаги, осушая пространство в радиусе нескольких метров.

Также рядом с выгребной ямой можно посадить ель, ясень, граб или дуб. Зрелые деревья способны перекачивать до 300 л воды в сутки ежедневно.

Эксперт предупреждает: «Результат не будет заметен моментально, поскольку молодые растения всасывают значительно меньше влаги, чем взрослые экземпляры. Зато уже через 5–7 лет ваши старания себя полностью оправдают».

Плодовые и декоративные деревья рядом с выгребными ямами высаживать нельзя – они не терпят переувлажнения, да и урожай придется выбрасывать.

Как посадить дерево рядом с выгребной ямой

Заранее обогатите почву минералами и добавьте песок. Тополь, березу или иву высаживают на расстоянии 2-3 м до краев дренажной емкости. У этих деревьев мощные корни, и если вы сократите дистанцию, то они разрушат стенки резервуара или засорят его.

Первый полив должен быть умеренным. Затем следите, чтобы саженцы не атаковали насекомые-вредители или грибки, ведь переувлажнение приводит к плесени.

Для большего эффекта некоторые дачники высаживают сразу несколько пород деревьев на расстоянии 3-5 м друг от друга.

