Кабаре «Подвалъ Бродячей собаки»: вся правда о месте тусовки Ахматовой, Маяковского и прочих представителей богемы

Кабаре «Подвалъ Бродячей собаки» - это знаменитое место начала XX века, куда стекались представители петербургской богемы, а именно местные поэты, художники и актеры Серебряного века. Это арт-кафе часто называли символом новой литературной эпохи. Каких только знаменитостей здесь не было! Ахматова, Мандельштам, Бальмонт и Маяковский - и это далеко не полный перечень знаменитых посетителей. Подробнее о кабаре «Подвалъ Бродячей собаки» рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".
Кабаре начало работу в канун 1912 года. Оно располагалось на Михайловской площади, где теперь находится площадь Искусств. Инициатором проекта стал актёр и режиссёр Борис Пронин, а учредителями выступили Алексей Толстой, художники Мстислав Добужинский, Николай Сапунов и Сергей Судейкин.
Жизнь "Бродячей собаки" начиналась ночью. Около полуночи проходили литературные вечера, где читали стихи, показывали сценки, давали музыкальные номера и художественные перфомансы. Местная публика ценила экспромт, остроумие и творческую дерзость. Особой популярностью пользовалась так называемая "Свиная книга", где каждый посетитель мог написать стихотворение, нарисовать рисунок или оставить музыкальную запись.
"Со временем книга превратилась в своеобразный дневник богемной жизни Петербурга. В ней сохранились автографы многих знаменитых поэтов и художников эпохи", - рассказывает Валерия.
Стены подвала были украшены росписью самих художников, а мебель приносили с собой посетители. В этом месте можно было встретить весь цвет литературного Серебряного века русской поэзии. В 1915 году заведение закрыли из-за нарушений правил торговли и шумных ночных сборищ, однако за столь небольшой период существования кабаре «Подвалъ Бродячей собаки» успел стать одним из символов эпохи и превратиться в место, где рождались стихи, спорили о будущем искусства и до рассвета гуляла петербургская богема.
