От площади Калинина до «Ладожской»: проект Кольцевой ветки в Петербурге снова на столе
В Петербурге снова заговорили о Кольцевой линии метро — той самой мечте, которая сделала бы нашу подземку похожей на московскую.
Пока одни рисуют красивые схемы, другие вовсю копают тоннели на севере города. Разбираемся, что из этого просто слова, а что мы увидим в ближайшие годы.
Кольцевая линия: мечта за 300 миллиардов
О кольце в Петербурге мечтают еще с советских времен. Недавно в СМИ просочилась информация: готов план первого участка.
Это перегон длиной 4,5 километра от будущей «Площади Калинина» до «Ладожской-2», пишет Росбалт со ссылкой на издание «Business FM Санкт-Петербург».
Звучит заманчиво, но есть одна огромная проблема — деньги. Еще несколько лет назад стройку оценивали в 300 миллиардов рублей. Это почти треть всего годового бюджета Петербурга.
Эксперты настроены скептично. Они считают, что старый проект кольца уже не очень подходит современному городу.
Возможно, вместо дорогого метро проще и быстрее проложить современные трамвайные линии. Так что кольцо пока остается красивой темой для обсуждений, а не реальной стройкой.
«Зеленую» ветку тянут на север
Пока с кольцом всё туманно, на «зеленой» (Невско-Василеостровской) линии работа кипит. Здесь работает знаменитый огромный щит «Надежда».
Новости с передовой такие:
- «Надежда» прошла уже 4300 метров. Осталось всего 300 метров — и тоннель будет готов.
- Внутри уже кладут рельсы и заливают бетон.
- Между «Беговой» и будущей «Богатырской» ставят мощную вентиляцию.
Где появятся новые станции?
Если всё пойдет по плану, на севере города станет дышать гораздо легче. Ждем две важные остановки:
- «Богатырская» (ее еще называли «Туристской»). Она откроется на углу улицы Туристской и Богатырского проспекта.
- «Каменка» (другое название — «Планерная»). Она появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.
Главный плюс — «Каменка» станет пересадочной. С нее можно будет перейти на будущую станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки.
Это свяжет Приморский район в единую сеть, и жителям не придется ехать до «Старой Деревни» или «Комендантского», чтобы сменить линию.
