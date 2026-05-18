От площади Калинина до «Ладожской»: проект Кольцевой ветки в Петербурге снова на столе

Эксперты считают, что это устаревшая концепция.

В Петербурге снова заговорили о Кольцевой линии метро — той самой мечте, которая сделала бы нашу подземку похожей на московскую.

Пока одни рисуют красивые схемы, другие вовсю копают тоннели на севере города. Разбираемся, что из этого просто слова, а что мы увидим в ближайшие годы.

Кольцевая линия: мечта за 300 миллиардов

О кольце в Петербурге мечтают еще с советских времен. Недавно в СМИ просочилась информация: готов план первого участка.

Это перегон длиной 4,5 километра от будущей «Площади Калинина» до «Ладожской-2», пишет Росбалт со ссылкой на издание «Business FM Санкт-Петербург».

Звучит заманчиво, но есть одна огромная проблема — деньги. Еще несколько лет назад стройку оценивали в 300 миллиардов рублей. Это почти треть всего годового бюджета Петербурга.

Эксперты настроены скептично. Они считают, что старый проект кольца уже не очень подходит современному городу.

Возможно, вместо дорогого метро проще и быстрее проложить современные трамвайные линии. Так что кольцо пока остается красивой темой для обсуждений, а не реальной стройкой.

«Зеленую» ветку тянут на север

Пока с кольцом всё туманно, на «зеленой» (Невско-Василеостровской) линии работа кипит. Здесь работает знаменитый огромный щит «Надежда».

Новости с передовой такие:

«Надежда» прошла уже 4300 метров. Осталось всего 300 метров — и тоннель будет готов.

Внутри уже кладут рельсы и заливают бетон.

Между «Беговой» и будущей «Богатырской» ставят мощную вентиляцию.

Где появятся новые станции?

Если всё пойдет по плану, на севере города станет дышать гораздо легче. Ждем две важные остановки:

«Богатырская» (ее еще называли «Туристской»). Она откроется на углу улицы Туристской и Богатырского проспекта. «Каменка» (другое название — «Планерная»). Она появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.

Главный плюс — «Каменка» станет пересадочной. С нее можно будет перейти на будущую станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки.

Это свяжет Приморский район в единую сеть, и жителям не придется ехать до «Старой Деревни» или «Комендантского», чтобы сменить линию.

