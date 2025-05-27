Кольцевая линия метро и еще 120 станций: грандиозные планы петербургской подземки

Жителям и гостям Петербурга стоит готовиться к большим переменам в транспортной инфраструктуре — метро станет быстрее, удобнее и доступнее, а город — комфортнее для жизни и работы.

В ближайшие пять лет Санкт-Петербург ждет заметное расширение метро — до 2030 года планируется открыть одиннадцать новых станций, которые улучшат транспортную доступность разных районов города. Но это только начало: в долгосрочной перспективе, вплоть до 2050 года, метрополитен Петербурга превратится в одну из самых больших и развитых систем в России.

Что построят до 2030 года?

К 2030 году в Петербурге появится сразу несколько новых станций на разных линиях метро. Среди них: оранжевая линия и станции «Театральная», «Гавань», «Морской фасад»; зеленая и фиолетовая линия, а также новая 2014ч коричневая.

Всего будет построено 11 новых станций, которые охватят новые жилые районы и улучшат связь с деловыми центрами. Особенно важна коричневая ветка, которая станет шестой линией метро и соединит юго-западные районы с центром города.

Дальнейшие планы — что будет после 2030 года?

После 2030 года развитие метро Петербурга выйдет на новый уровень. В планах строительство кольцевой линии, аналогичной московскому метро, которая пройдет через Василеостровский, Петроградский, Калининский, Красногвардейский, Фрунзенский, Московский и Кировский районы. Это разит центральные ветки.

А также в планах продление существующих линий за пределы КАД. В частности, линии дойдут до Парголова, Юнтолово, Кудрово, Стрельны и Каменки, передает сайт Родина на Неве.

В итоге в перспективе к 2050 году в Петербурге может появиться около 120 станций метро, что почти вдвое больше нынешнего количества. Сеть расширится с пяти до восьми линий.

Развитие подземки позволит сократить время в пути и повысить комфорт поездок, а также разгрузить автомобильные дороги и уменьшить пробки.

План развития метро, который был анонсирован властями Петербурга, стал для местных жителей настоящим подарком. Планы у подземки грандиозные. Важно, чтобы на все своевременно были выделены средства, и проекты были воплощены в жизнь.