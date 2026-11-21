22 ноября церковь чтит память преподобной Матроны Константинопольской, а в народе эту дату издавна зовут Матрёной Зимней.

Предки верили: с этого дня зима берёт власть в свои руки, а погода за окном подсказывает, каким выдастся декабрь и даже май. Синоптики на такие прогнозы смотрят с улыбкой, но сами традиции живы до сих пор.

Погода как подсказка

Взгляните утром на улицу. Иней на траве и ветках — к скорым трескучим морозам. Туман, особенно низкий и стелющийся, обещает оттепель. Снег в этот день предвещал ненастный май, дождь — щедрый урожай. А если солнце светит с самого утра и не прячется до вечера, такая же погода продержится ещё три недели.

Чего лучше не делать

Не берите в руки ножницы и не записывайтесь к мастеру маникюра. В старину верили: обрезанное на Матрёну укорачивает здоровье и притягивает хвори зимой. Особенно берегли себя пожилые и беременные.

Держите эмоции в узде. Ссора, сказанная в этот день, может затянуться надолго, а вот примирение даётся легко. Если есть с кем помириться — сделайте это сейчас.

Не оставляйте в шкафу вещи, которые никто не носит. Хлам, по поверьям, копит в доме негатив и мешает удаче. И не давайте в долг: вместе с деньгами можно отдать собственное благополучие.