Пихаю печенье и вишню в бутылку: через 4 часа достаю десерт «Чёрный лес» — нежнее суфле, не приторный и с кислинкой

Как приготовить десерт "Черный лес" без выпечки

Для приготовления десерта “Черный лес” не нужно печь бисквит, тратить время на долгую сборку, ведь есть вариант лучше. В качестве формы подойдет пластиковая бутылка, при этом внутри будет нежная шоколадная масса, кусочки печенья и вишня. После приготовления десерт необходимо нарезать кружочками.

Ингредиенты

180 г шоколадного печенья, 200 г вишни без косточек, 300 мл сливок 20%, 150 г горького шоколада, 150 мл молока, 20 г желатина, 40 г сахара, 100 мл воды.

Размороженную вишню важно обсушить от лишнего сока, а желатин замочить в воде по инструкции, указанной на упаковке.

Сбор десерта в бутылке

Сливки, молоко и сахар поместите в сотейник, нагрейте, но до кипения не доводите. Добавьте шоколад, размешайте. Перелейте желатин, дайте ему раствориться.

Полученную массу нужно остудить до комнатной температуры. Подготовьте чистую бутылку объемом 1,5 л, срежьте верхнюю часть.

Емкость заполняйте печеньем, вишней и шоколадной массой, следите за отсутствием пустот. Край бутылки накройте пленкой, поставьте десерт в холодильник на 4 часа.

Извлечение десерта

Для разрезания бутылки понадобятся острые ножницы. Снимите пластик, нарежьте “Черный лес” на одинаковые порции, сообщает "Киноафиша".

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

У Полины Аксеновой этот десерт является одним из любимых, поэтому она готовит его часто. Срез “Черного леса” получается невероятно аппетитным. Вкус вишни позволяет сбалансировать вкус. Автор иногда добавляет в остывшую кремовую массу сливочное масло. Достаточно всего 100 г. От этого ингредиента вкус становится еще лучше.

Фото: Сгенерировано ИИ

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