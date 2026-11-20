Борщ получится вкусным и ароматным: продвинутые хозяйки кладут секретный ингредиент — так вы еще не готовили

Рецепт вкусного борща

Предлагаем вашему вниманию авторскую технологию приготовления борща, отличающуюся особой насыщенностью, плотной текстурой и выраженным ароматом.

Лучше использовать нежирные сорта мяса — курицу или говядину. После завершения варки бульона мясо следует извлечь, нарезать порционными кусочками и вернуть в емкость вместе с нарезанным картофелем и нашинкованной капустой.

Для приготовления пассеровки необходимо обжарить на масле натертые морковь и свеклу с добавлением лука, после чего ввести смесь в бульон. Для сохранения яркости цвета готового блюда целесообразно добавить столовую ложку лимонного сока или уксуса в сочетании с соответствующим количеством сахара.

Завершающим этапом является введение фирменной заправки, доведение до кипения и настаивание блюда под закрытой крышкой в течение 1–2 часов перед подачей.

Рецептура заправки предусматривает измельчение 100 г очищенного от шкурки соленого свиного сала. Ингредиент необходимо тщательно перетереть с добавлением специй, трех зубчиков измельченного чеснока и соли до получения однородной консистенции.

Использование этого секретного ингредиента придаст борщу исключительный аромат. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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