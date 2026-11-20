Всего 100 г в лейку — и замиокулькас оживает: листья ярче изумруда — ноябрьский полив по особому рецепту

Подкармливаем замиокулькас настоем из цитрусовых корок

Замиокулькас относится к неприхотливым растениям, но если ему не хватает питания, то это сказывается на внешнем виде. Листья комнатного цветка могут потускнеть, исчезает красивый глянцевый блеск.

Важно своевременно помочь замиокулькасу. Это можно определить по нескольким признакам.

Что указывает, что комнатному цветку требуется помощь

Опадение листьев . К этому признаку добавляется и смена окраски. Листья становятся не изумрудными, а светло-салатовыми или желтоватыми. Также могут появиться бурые пятна.

. К этому признаку добавляется и смена окраски. Листья становятся не изумрудными, а светло-салатовыми или желтоватыми. Также могут появиться бурые пятна. Вытягивание рахисов. Так называют черешки с листьями. Они становятся тонкими и длинными, чего обычно не должно происходить.

Как помочь растению

В качестве подкормки можно использовать настой из цитрусовых корок. Измельчите 100 г корок мандарина, апельсина, грейпфрута или лимона, залейте их двумя литрами кипятка. Оставьте в таком виде на сутки, процедите его и разведите водой в пропорции 1:4. Настой стоит использовать для полива под корень.

Допускается провести и внекорневую обработку. Для этого концентрат потребуется развести водой в пропорции 1:10. Перелейте жидкость в бутылку с пульверизатором, опрыскайте листья растения. Зимой подкормки следует проводить умеренно, так как переизбыток питания может принести вред, сообщает leplants.ru.

Важные правила

Полив замиокулькаса можно осуществлять только после увлажнения грунта водой.

Корневую обработку допускается чередовать с внекорневой, но вместе их проводить не стоит.

После каждой подкормки следите за замиокулькасом.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для подкормки замиокулькаса не только настой из корок, но перекись водорода, дрожжи, рисовую воду. Между подкормками важно делать паузы в один месяц.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад

Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение

Садоводы массово высаживают загадочный гибрид — и собирают урожай ведрами: до 50 кг сладких фруктов с дерева