Куда пойти в Петербурге на выходных: балет, джаз, выставка кукол и катки

Что интересного случится 21 и 22 ноября

Город готовится к зимнему старту: в эти выходные в Петербурге одновременно открываются уличные катки и проходит целая череда ярких событий — от концертов до выставок.

Для тех, кто хочет совместить активный отдых с культурной программой, есть из чего выбрать.

Музыка и танец: громкие имена и необычные форматы

В БКЗ «Октябрьский» 21–22 ноября выступит театр танца Аллы Духовой «Тодес» с программой «Мы из будущего» — это микс современной пластики, музыки и визуальных решений.

Любителям масштабных шоу подойдёт концерт «Рок‑хиты с симфоническим оркестром IP Orchestra» на Колизей Арене 21 ноября.

А тем, кто ценит камерную атмосферу, стоит заглянуть 22 ноября на Соборную площадь Петропавловской крепости: в 15:00 там прозвучит карильонная музыка, вход свободный.

Искусство, куклы и театр

«Бал кукол» в «Севкабель Порту» 21–22 ноября соберёт работы более 400 мастеров — отличный повод присмотреться к авторским игрушкам и тематическим книгам.

В Русском музее (Корпус Бенуа) продолжается большая выставка Айвазовского: до мая 2027 года можно увидеть 120 его полотен.

В ДК «Выборгский» 21 ноября покажут «Дядю Ваню» в постановке Сергея Безрукова, а 22 ноября в пространстве VOKZAL 1853 пройдёт семейный фестиваль «Особенный» с цирковым шоу, квестами и мастер‑классами — вход по регистрации.

Катки: где выйти на лёд первыми

Сезон уличных катков стартует 21 ноября. Первыми гостей ждут площадки в «Новой Голландии», «Севкабель Порту» и «У флагштока».

В «Новой Голландии» открытие станет ещё и концертом: на льду выступят ZeBrass Band, Krewe Brass Band и Bit Juice. «Каток у моря» в «Севкабель Порту» порадует видом на Финский залив.

Каток «У флагштока» пока запустится в тестовом режиме — полноценное открытие намечено на конец месяца.

Петербург в эти выходные предлагает сразу несколько сценариев хорошего дня — от спокойных прогулок и созерцания искусства до танцев, рока и катания на коньках. Главное — выбрать то, что ближе, и не пытаться вместить всё сразу: тогда выходные точно запомнятся.

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