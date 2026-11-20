Не сорт, а красный томатный завод: шпарит плоды как заведённый даже в «поганое» лето – мечта ленивых дачников

Какой сорт томатов выбрать в сезоне 2027 года

«Гигантский меч» — индетерминантный сорт с плодами до килограмма, который плодоносит до заморозков. Он требует опоры и формировки, но вознаграждает крупными сердцевидными томатами с плотной мякотью.

Высокий куст требует управления

По словам агронома Ксении Давыдовой, растение вымахивает под два метра. Вбейте колышки или натяните шпалеру заранее, советует специалист.

Подвязывайте не только главный стебель, но и кисти с тяжёлыми плодами. Также нужно будет формировать кусты в один-два побега, удаляя пасынки. Если запустить куст, плоды мельчают, а завязи осыпаются.

Плоды и их особенности

Сорт "Гигантский меч" выдает томаты малинового цвета, сердцевидные, с бугристыми боками. Вес — от 450 г до килограмма. Мякоть маслянистая, семян мало.

Многие дачники выбирают этот сорт еще и за вкусовые качества. Такие томаты хороши в салатах, соусах и соке.

Защита от растрескивания

Крупноплодные сорта с тонкой кожицей склонны к растрескиванию при неравномерном поливе. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания, затем обильного залива. Чтобы удержать воду, замульчируйте грядку соломой или травой — это сгладит колебания влажности.

"В начале лета подкормите кусты кальциевой селитрой для укрепления клеточных стенок кожицы. Разведите 1 столовую ложку в 10 литрах воды", - рекомендует Ксения Давыдова.

Стойкость и профилактика болезней

Сорт адаптируется к перепадам температуры. Но не рассчитывайте на полный иммунитет. В дождливое лето проветривайте теплицу и удаляйте нижние листья до первой кисти — это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск фитофторы. Для профилактики опрыскайте кусты раствором сыворотки с йодом (1 л сыворотки на 9 л воды, 15–20 капель йода) раз в 10 дней.

Вывод

«Гигантский меч» даёт крупные плоды, если управлять ростом куста и не допускать скачков влажности. Уделите внимание опоре, нормировке завязей и стабильному поливу — и получите урожай сердцевидных томатов до самых холодов.