Газовщики будут проверять газовые плиты и колонки по новым правилам: что ждет собственников

Названы изменения в проверке газового оборудования, которые коснутся каждого

На территории страны вводятся новые правила технического обслуживания газового оборудования для частных потребителей. Соответствующий приказ опубликовал Минстрой.

Что изменится

Теперь первое уведомление с точной датой проверки будут направляться пользователю не позднее чем за 20 дней. Учитываться будут именно календарные, а не рабочие дни. Следующее уведомление - за 3 дня до визита. Оно будет осуществляться с помощью СМС или телефонного звонка.

Газовая служба и владелец квартиры могут однократно поменять время и дату визита, но потребуется сообщить об этом не позднее чем за 3 дня. Новый срок может быть назначен не позднее чем через 30 календарных дней.

Расчет технического обслуживания станет производиться по стоимости, которая будет регулироваться. В цену заложится обслуживание конкретного оборудования (плиты, духовки, колонки), при этом точная стоимость будет рассчитана тарифными комиссиями региона.

ТСЖ и управляющие компании обязаны содержать вентиляционные и дымовые шахты, сообщает banki.ru.

Среди спорных моментов стоит выделить запрет на пользование газового оборудования при недостаточной тяге, а также обязанность проверять ее перед включением приборов. Но эксперты отмечают, что на данный момент сложно понять, как жильцы должны осуществлять проверку, и кто это станет контролировать.

Фото: Сгенерировано ИИ

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