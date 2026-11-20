Как выбирают дерево для Дворцовой площади

Подготовка к новогоднему празднику на Дворцовой площади начинается задолго до декабря: поиски главной ели стартуют ещё осенью, и к дереву предъявляют строгие требования.

Горожане не раз обсуждали, какой должна быть идеальная ёлка, а организаторы стараются учесть и эстетику, и безопасность.

По каким параметрам выбирают ель

К дереву подходят основательно: высота должна быть в пределах 25–30 метров, крона — симметричной и густой, ветви — здоровыми. Важный момент — расположение: ель должна расти недалеко от дороги, чтобы тяжёлая техника могла её вывезти.

Лесничие обязательно проверяют, не находится ли дерево на особо охраняемой природной территории. Кроме того, подрядчики всегда готовят запасной вариант: если при транспортировке ель повредится, её нужно будет оперативно заменить.

Откуда привозили ёлки и что будет в этом году

В прошлые годы главные деревья приезжали из разных районов Ленобласти: например, 30‑метровую ель брали в Копорском лесничестве, а 33‑метровую 120‑летнюю красавицу — из Выборгского района.

В этом году дату зажжения огней назначили на 20 декабря. Украшения задуманы в ретро‑стиле: игрушки в виде Щелкунчиков, снеговиков, конфет, шаров и сосулек, гирлянды из флажков.

Вокруг разместят композицию из небольших елей высотой 2–3 метра. Точные параметры и место происхождения главного дерева пока держат в секрете.

Выбор главной ёлки — это не просто поиск высокого дерева, а целая цепочка согласований, расчётов и подстраховки. За внешней простотой скрывается серьёзная работа, цель которой — создать для города узнаваемый и по‑настоящему праздничный образ.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько стоит минимальная старость в Петербурге.