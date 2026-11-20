С начала года в Ленобласти расселили 27 тысяч квадратных метров аварийного жилья

Как именно регион справляется с задачей

Ленинградская область продолжает системно решать проблему аварийных домов: тысячи квадратных метров уже расселены, а впереди — новые стройки в разных районах.

В 2026 году новоселье отпраздновали 1750 человек, а общая площадь расселённого жилья достигла 27 тысяч квадратных метров.

Что уже сделано в 2026 году

Переселение охватило 18 районов области. Власти используют два механизма: покупку готовых квартир на вторичном рынке и строительство новых домов. Такой подход позволяет быстрее закрывать самые острые потребности — там, где жильё уже есть, людей не заставляют ждать.

По словам председателя Комитета по строительству Егора Никитенко, на первом этапе за счёт вторичного рынка планируют переселить более тысячи человек.

Где и когда появятся новые дома

С 2027 года стартует этап активного строительства: первые дома возведут в Волосово и Пикалево, затем очередь дойдёт до Выборга, Лодейного Поля, Луги и Тихвина.

Главная цель властей — не откладывать переселение там, где можно дать жильё сразу, и одновременно формировать устойчивый запас новых квартир для следующих этапов.

Системный подход и сочетание двух механизмов позволяют Ленобласти не просто закрывать цифры, а реально менять условия жизни людей — шаг за шагом избавляя регион от аварийного фонда и давая жителям безопасное жильё.

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