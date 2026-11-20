Что важно знать при заказе авто из Китая: уже с 1 января 2027 года для россиян все изменится

Какие изменения затронут россиян при заказе авто из Китая после 1 января 2027 года

Не каждый человек решается на покупку автомобиля напрямую из Китая, так как людей пугают риски, сложные схемы, неопределенная логистика, а также наличие запчастей. Директор компании Wild Camel Дмитрий Будин объяснил, как приобрести машину из Китая выгодно.

Экономия до трети стоимости автомобиля

Большим преимуществом такого авто является стоимость. Если брать машину в автосалоне, то она выйдет на 30% дороже, чем в Китае.

Дополнительно сэкономить удастся, если взять базовую комплектацию, после чего ее дооснастить. Например, Mazda CX-5 в самой богатой комплектации стоит 3,2 млн рублей, но ее можно взять в минимальной версии за 2,6 млн рублей. На установку, камер, подогревов, парктроника в Китае потратится 80 тысяч рублей. Экономия составит более 400 тысяч.

Что изменится с 1 января 2027 года

Уже с 1 января 2027 года Китай намерен вести ограничение на импорт авто. Теперь импортировать машину можно будет только в том случае, если в стране, куда она ввозится, есть официальные сервисы производителя.

Получается, что с нового года вывоз новых автомобилей в Россию будет невозможен. Именно поэтому стоит задуматься о приобретении авто из Китая уже сейчас, сообщает prochepetsk.ru.

Что насчет утильсбора

Некоторые люди боятся брать авто из Китая из-за возможного дорогого утильсбора. Эксперт рассказал, что если человек не собирается продавать машину в течение года, то ему достаточно будет заплатить всего 3 400 рублей (для авто с мощностью до 160 л.с). Большой утильсбор создан только для юридических лиц, а также тех, кто приобретает за год второй или третий автомобиль.

Фото: Сгенерировано ИИ

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