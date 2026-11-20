Как эти суммы выглядят на фоне московских и региональных

Цифры, которые люди называют, когда речь заходит о деньгах, — это не столько про реальные доходы, сколько про ощущение стабильности и комфорта.

Опрос SuperJob показал любопытные ориентиры: у петербуржцев свои представления о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы не тревожиться и просто радоваться жизни.

Петербург: свои финансовые маркеры

В Северной столице чертой бедности горожане считают доход ниже 53 тысяч рублей в месяц, а богатством — ежемесячные поступления от 920 тысяч. Для ощущения счастья, по средним подсчётам, хватает 282 тысяч рублей.

При этом официальная средняя зарплата в Петербурге в 2026 году (по данным Петростата) — более 115 тысяч рублей: это уверенно выше «бедной» планки, но ощутимо ниже той суммы, которую люди хотят видеть на счёте, чтобы чувствовать себя спокойно.

Москва и остальная Россия: разные уровни ожиданий

Столичные ориентиры выше: там бедность начинается с 60 тысяч рублей, богатство — с 1,05 миллиона, а «счастливый» доход — 295 тысяч. В регионах запросы скромнее: бедность — до 45 тысяч, счастье — 265 тысяч, богатство — от 900 тысяч.

Средние значения по стране: порог бедности — 49 тысяч рублей, богатства — 950 тысяч, а сумма для счастья — 273 тысячи рублей.

Финансовые ориентиры — это своего рода зеркало общественных настроений: они показывают, чего люди ждут от жизни и насколько уверенно себя чувствуют. Вместо того чтобы гнаться за усреднёнными цифрами, лучше опираться на свои реальные потребности и выстраивать спокойный, понятный план.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге сэкономили на уходе за парками и скверами почти миллиард рублей.