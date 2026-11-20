Какие площадки стоит посетить

Выходные в Гатчине обещают быть по-настоящему насыщенными: музей-заповедник подготовил целую палитру событий — от изящных выставок до практических мастер-классов. Здесь легко совместить неспешные прогулки с новыми знаниями и даже попробовать себя в старинном ремесле.

Что посмотреть в Большом Гатчинском дворце

В Оружейной галерее собрано более 200 редких образцов старинного оружия из коллекций графа Григория Орлова и императора Павла I — любителям истории точно будет на что посмотреть.

Тем, кто ценит утончённую эстетику, понравится экспозиция «Зеркало Флоры»: стены украшают фарфоровые деревья, среди которых спрятаны раритеты из собрания Павла I и ботанические иллюстрации из библиотеки императрицы Марии Фёдоровны.

Прогулки и выставки под открытым небом

В Липовом саду работает уличная стендовая выставка «Мария Фёдоровна. Датская принцесса — российская императрица. Воспоминания» — отличный повод совместить прогулку с экскурсом в историю.

Гуляя по Дворцовому парку, можно заодно порадовать местных обитателей: посетителям советуют взять с собой угощение для птиц и белок.

Другие площадки: интерактив и мастер-классы

В Приоратском дворце гостей ждёт программа «Замок госпитальеров»: здесь покажут приёмы обращения со старинным оружием и проведут церемонию полуденного выстрела. На Дворцовой ферме все желающие смогут примерить роль сыровара и узнать тонкости ремесла — занятие и познавательное, и вкусное.

Гатчина умеет удивлять: здесь история становится осязаемой, а выходные — по-настоящему запоминающимися. Главное — выбрать свой ритм и позволить себе не спешить: тогда каждая локация раскроет свой характер и оставит приятные впечатления.

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