Не сорт, а Дед Мороз: растет даже в условиях Севера – плоды без горечи и пустот

Холодостойкий сорт огурцов

Продвинутые начинают подготовку к дачному сезону заблаговременно, формируя запас семян любимых сортов огурцов.

Одним из перспективных вариантов является гибрид «Сибирский букет» — раннеспелая культура с женским типом цветения и характерным пучковым заложением завязей.

Сорт подтвердил свою эффективность в суровых климатических условиях Сибири и северных регионов. Культура пригодна для культивирования как в открытом грунте, так и в защищенных конструкциях при высоте куста от 50 до 150 см.

Период вегетации является коротким: техническая спелость зеленцов наступает через 40–45 дней после появления массовых всходов.

Длина плодов составляет 8–10 см при массе 45–50 г. Потенциал урожайности достигает 30 кг/м². Мякоть отличается плотной консистенцией и отсутствием горечи; вкусовые характеристики и пригодность к засолке оцениваются как высокие.

Для обеспечения заявленной урожайности гибрид требует регулярного полива, рыхления почвы и прополки. Рекомендуется внесение комплексных минеральных удобрений согласно графику и своевременный сбор урожая по мере созревания плодов.

Фото сгенерировано ИИ

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