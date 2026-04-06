Возвышаясь над Питером: топ-6 лучших смотровых площадок в культурной столице

Где можно увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета

Приезжая в любой город, каждый турист старается посетить смотровую площадку. Именно с высоты город просматривается лучше всего. А если вы приехали в Санкт-Петербург, то тем более стоит забраться на одну из вершин, чтобы полюбоваться историческими улочками и монументальной архитектурой с высоты птичьего полета.

Перечислим самые популярные смотровые площадки Питера, с которых открывается потрясающий вид на Северную столицу.

Колоннада Исаакиевского собора

Отсюда открывается эффектный вид на Зимний дворец, Васильевский остров, Дворцовую и Университетскую набережные, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Петропавловскую крепость, памятник Николаю I. Высота - 43 метра, что равно высоте примерно 14-этажного дома. Подъем осуществляется по винтовой лестнице, что добавляет путешествию особенную атмосферу.

Колокольня Петропавловского собора

Смотровая площадка расположена на 3-м ярусе Петропавловского собора, на высоте 42 метров. Отсюда можно увидеть Дворцовую набережную, стрелку Васильевского острова, грандиозную Неву, шпиль «Лахта Центра». Правда, сделать зрелищные фото на фоне Питера не получится, так как территория огорожена металлической сеткой - безопасность превыше всего. Зато с детьми не страшно сюда подниматься.

Невская панорама на крыше стены Петропавловской крепости

Со стены крепости открывается потрясающий обзор на исторический центр города. Помимо эффектного вида с высоты, здесь много и другой красоты. Так, вокруг растут деревья, а также слышатся выстрелы из пушки. Это холостой выстрел, который всегда производится в 12 часов с Нарышкина бастиона. Близко подойти нельзя, но со стороны поглазеть можно.

Башня городской думы

Одна из самых красивых и высоких смотровых площадок Санкт-Петербурга! Чтобы подняться, придется преодолеть 233 ступени, но не пугайтесь - скучать некогда, поскольку на лестничных пролетах вас ждет интересная выставка, посвященная композитору П. И. Чайковскому, а на самой вершине перед вами предстанет часовой механизм. Высота площадки - 47 метров. Отсюда город перед вами откроется совсем с другой стороны. С высоты вы увидите шумный Невский проспект, а Дом Зингера покажется ближе, чем вы думали.

Терраса в Zarenkov Gallery

На 10-м этаже арт-галереи можно покачаться на качелях, отдохнуть за столиком, выпить чашечку кофе, любуясь потрясающим зрелищем и наслаждаясь расслабляющей джазовой музыкой. Отсюда разворачивается обзор на Исаакиевский и Владимирский соборы, «Лахта Центр», а также живописные крыши исторического Петербурга. А если вы поднялись сюда со своей второй половинкой, то рекомендуем разместиться под прозрачными куполами — настоящая романтика!

Звонница Смольного собора

А это самая высокая смотровая площадка города - ее высота 50 метров. Отсюда вы увидите собор Петра и Павла, Исаакиевский храм, Большеохтинский мост, стадион «Газпром Арена», водонапорную башню «Музея Воды», а также величественную Неву. А еще здесь есть бесплатный бинокуляр, который наполнит обзор еще большими впечатлениями.

Ранее "Городовой" рассказывал о месте тусовки Ахматовой, Маяковского и прочих представителей богемы в Санкт-Петербурге.