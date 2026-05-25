Городовой / Полезное / Не только инжир: фрукты, которые стоит попробовать в Египте - рай для сладкоежек
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Горячие бутерброды за 15 минут: 2 беспроигрышных варианта на завтрак и перекус без возни Полезное
Снег у соседей и +20 в Петербурге: арктический циклон «проверит на прочность» финал мая Новости Петербурга
От Пулковского до Заводской: где в Петербурге уже начался «краш-тест» труб и сезон отключений Новости Петербурга
Штаны в носки и никакого масла: как не стать обедом для скрытых обитателей Ленобласти Новости Петербурга
Почему мужчины изменяют женам — причина лишь одна: мудрец Хайям давно раскрыл ее одной фразой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не только инжир: фрукты, которые стоит попробовать в Египте - рай для сладкоежек

Опубликовано: 25 мая 2026 08:15
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Не только инжир: фрукты, которые стоит попробовать в Египте - рай для сладкоежек
Не только инжир: фрукты, которые стоит попробовать в Египте - рай для сладкоежек
Legion-Media
Названы дешевые и вкусные фрукты Египта

Египет - это не только древние пирамиды, чистейшее море и жаркая погода, но и настоящий фруктовый рай. Климат здесь идеально подходит для выращивания многих фруктов в течение всего года. Не каждая страна может таким похвастаться. На какие фрукты стоит обратить внимание в Египте?

Мушмула

Legion-Media
Legion-Media

Вкус этого фрукта напоминает грушу, персик, черешню, хурму одновременно. Особенно часто мушмула встречается в апреле или мае. По внешнему виду фрукт схож с абрикосом, но внутри него несколько косточек.

Инжир

Legion-Media
Legion-Media

"Летом в стране пирамид созревает нежнейший инжир, буквально тающий во рту. Самые сладкие сорта отличают скромные размеры и насыщенный цвет — темно-фиолетовый, почти черный. Более крупный и светлый инжир имеет легкий вяжущий привкус", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Бананы

Legion-Media
Legion-Media

Россияне привыкли к большим желтым бананам, но здесь фрукт выглядит иначе. В Египте выращивают бананы с красноватой шкуркой и розоватой мякотью. Они имеют более сладкий и нежный вкус, отличаются неповторимым ароматом. Такой фрукт можно встретить не только на рынках, но и во многих отелях.

Манго

Legion-Media
Legion-Media

На территории Египта выращивают около 10 видов этого фрукта. Особой популярностью у туристов пользуется манго с зеленой кожицей. Обычно фрукт созревает с начала лета до января. Самая дешевая цена на манго встречается в октябре.

Опыт автора

"Если окажетесь в Египте, то обязательно попробуйте местный инжир. Он очень отличается от того, к которому мы привыкли. Инжир здесь более ароматный, сладкий и насыщенный. Весь отпуск его ела и не могла остановиться. Также понравилось манго. Здесь фрукт более сочный. И поесть, и попить можно", - сообщила Полина Аксенова.

Читайте также на портале "Городовой":

Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.

Город России, который относится к труднодоступным.

В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.

Полезное