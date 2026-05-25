Не только инжир: фрукты, которые стоит попробовать в Египте - рай для сладкоежек

Египет - это не только древние пирамиды, чистейшее море и жаркая погода, но и настоящий фруктовый рай. Климат здесь идеально подходит для выращивания многих фруктов в течение всего года. Не каждая страна может таким похвастаться. На какие фрукты стоит обратить внимание в Египте?

Вкус этого фрукта напоминает грушу, персик, черешню, хурму одновременно. Особенно часто мушмула встречается в апреле или мае. По внешнему виду фрукт схож с абрикосом, но внутри него несколько косточек.

Россияне привыкли к большим желтым бананам, но здесь фрукт выглядит иначе. В Египте выращивают бананы с красноватой шкуркой и розоватой мякотью. Они имеют более сладкий и нежный вкус, отличаются неповторимым ароматом. Такой фрукт можно встретить не только на рынках, но и во многих отелях.

На территории Египта выращивают около 10 видов этого фрукта. Особой популярностью у туристов пользуется манго с зеленой кожицей. Обычно фрукт созревает с начала лета до января. Самая дешевая цена на манго встречается в октябре.

"Если окажетесь в Египте, то обязательно попробуйте местный инжир. Он очень отличается от того, к которому мы привыкли. Инжир здесь более ароматный, сладкий и насыщенный. Весь отпуск его ела и не могла остановиться. Также понравилось манго. Здесь фрукт более сочный. И поесть, и попить можно", - сообщила Полина Аксенова.