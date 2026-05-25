Вредители убегут к соседям: для защиты кочанов посадите рядом этот многолетник – шикарный барьер
Сохранение урожая капусты представляет собой непростую задачу, поскольку эта культура подвержена атакам множества вредителей. Применение химических средств защиты от тли, белокрылки и других насекомых невозможна из-за потенциального вреда для здоровья. Агроном Ксения Давыдова практикует высадку бархатцев в непосредственной близости от капустных насаждений.
Почему бархатцы?
Установлено, что эти многолетние растения являются идеальными соседями для капусты, поскольку их специфический аромат эффективно отпугивает многих вредителей. Кроме того, бархатцы способствуют дезинфекции почвы, улучшают её химический состав и обогащают полезными микроэлементами.
Бархатцы также обеспечивают защиту урожая капусты от бактериальных заболеваний, включая чёрную ножку, серую и корневую гниль. Этот неприхотливый многолетник способен избавить садовый участок даже от муравьёв, колорадского жука и проволочника.
Какие бархатцы выбрать
Существует большое разнообразие видов бархатцев, однако при их выборе следует проявлять внимательность, поскольку высота многолетника не должна превышать уровень кочанов капусты. Особой популярностью пользуются такие сорта, как «Болеро», «Апельсин» и «Альбатрос».
Ранее мы рассказали, как поступить с корневой порослью плодовых культур.