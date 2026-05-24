"Злой" город, которому уже около 900 лет: отважный и бесстрашный - что посмотреть и привезти

В 70 км от Калуги расположен город, который называют "злым". Такое прозвище он получил не просто так, ведь на это нашлись причины. Город не пользуется значительной популярностью среди туристов, но в нем точно стоит побывать каждому. Речь идет о Козельске.

Козельск относится к старинным городам, ведь он был основан в 1146 году. На данный момент здесь проживает около 16 000 человек. На берегу реки Жиздры можно увидеть макет фрагмента кремля из дерева, который не дожил до настоящего времени.

"Самое известное событие в жизни Козельска произошло в далеком 1238 году, когда город на протяжении почти двух месяцев держал оборону и отражал нападения хана Батыя. За это лидер татаро-монголов прозвал Козельск "злым" городом. Только после прихода подмоги хану удалось взять город", - сообщает канал "Путешествия по городам и весям".

Хан потерял в той борьбе более 4 000 воинов, при этом Козельску удалось давать отпор в течение семи недель. Стоит отметить, что многие российские города не продержались и недели. За свое существование Козельск несколько раз сгорал, но всегда восстанавливался.

В городе сохранилось несколько храмов. Обязательно посетите Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Николая Чудотворца, Оптину пустынь. Последнюю обитель называют "санаторием для израненных душ".

Отдельная страница Козельска - это его парки. Прежде всего, они будут интересны детям, но и взрослые тоже не останутся равнодушными. Парк "Три богатыря", парк "Вихляндия" обязательны к посещению. Последний даже называют "козельским Диснейлендом" из-за большого количества скульптур", - рассказывает источник.