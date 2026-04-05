Сочный и ароматный фруктовый пирог на скорую руку: все нарезать – и в духовку без лишней возни
Сочный и ароматный фруктовый пирог на скорую руку: все нарезать – и в духовку без лишней возни

Опубликовано: 5 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Рецепт заливного фруктового пирога за 30 минут

Даже если вы считаете себя далеким от выпечки, с этим рецептом вы обязательно справитесь. Его предложила автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • яблоки – 200 г;
  • сливы – 200 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • кефир – 70 мл;
  • мука – 180 г;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
  • крахмал – 1,5 ч. л.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 2,5 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • масло для смазывания;
  • манная крупа для присыпки дна формы.

Чтобы сделать пирог ярче на вкус, добавьте немного лимонной цедры или корицы, но это по желанию.

Вместо яблок и слив можно взять персики, абрикосы, грушу и т. д.

Способ приготовления

Возьмите глубокую емкость и взбейте в ней яйца с обычным и ванильным сахаром и солью так, чтобы появилась легкая пенка. В другой емкости перемешайте йогурт и масло, добавьте к взбитым яйцам и еще раз перемешайте все ингредиенты.

Муку перемешайте с разрыхлителем и просейте в емкость с остальными ингредиентами. Начинайте замешивать тесто: оно должно стать густым и одновременно текучим.

Чистые яблоки нарежьте ломтиками, сливы – четвертинками. Не забудьте избавиться от косточек. Перемешайте фрукты с крахмалом.

Форму для выпечки смажьте маслом, а дно и бока – манкой.

Половину теста выложите в форму, после чего переложите фрукты. Добавьте остальную половину теста и украсьте будущий пирог оставшимися фруктами.

Переместите форму с пирогом в заранее нагретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 30 минут.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить домашний хлеб за полчаса.

Автор:
Татьяна Идулбаева
