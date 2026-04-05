Сочный и ароматный фруктовый пирог на скорую руку: все нарезать – и в духовку без лишней возни

Даже если вы считаете себя далеким от выпечки, с этим рецептом вы обязательно справитесь. Его предложила автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- яблоки – 200 г;
- сливы – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- кефир – 70 мл;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- крахмал – 1,5 ч. л.;
- сахар – 3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2,5 ст. л.;
- соль – щепотка;
- масло для смазывания;
- манная крупа для присыпки дна формы.
Чтобы сделать пирог ярче на вкус, добавьте немного лимонной цедры или корицы, но это по желанию.
Вместо яблок и слив можно взять персики, абрикосы, грушу и т. д.
Способ приготовления
Возьмите глубокую емкость и взбейте в ней яйца с обычным и ванильным сахаром и солью так, чтобы появилась легкая пенка. В другой емкости перемешайте йогурт и масло, добавьте к взбитым яйцам и еще раз перемешайте все ингредиенты.
Муку перемешайте с разрыхлителем и просейте в емкость с остальными ингредиентами. Начинайте замешивать тесто: оно должно стать густым и одновременно текучим.
Чистые яблоки нарежьте ломтиками, сливы – четвертинками. Не забудьте избавиться от косточек. Перемешайте фрукты с крахмалом.
Форму для выпечки смажьте маслом, а дно и бока – манкой.
Половину теста выложите в форму, после чего переложите фрукты. Добавьте остальную половину теста и украсьте будущий пирог оставшимися фруктами.
Переместите форму с пирогом в заранее нагретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 30 минут.
