Сочный и ароматный фруктовый пирог на скорую руку: все нарезать – и в духовку без лишней возни

Рецепт заливного фруктового пирога за 30 минут

Даже если вы считаете себя далеким от выпечки, с этим рецептом вы обязательно справитесь. Его предложила автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

яблоки – 200 г;

сливы – 200 г;

яйца – 2 шт.;

кефир – 70 мл;

мука – 180 г;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

крахмал – 1,5 ч. л.;

сахар – 3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

растительное масло – 2,5 ст. л.;

соль – щепотка;

масло для смазывания;

манная крупа для присыпки дна формы.

Чтобы сделать пирог ярче на вкус, добавьте немного лимонной цедры или корицы, но это по желанию.

Вместо яблок и слив можно взять персики, абрикосы, грушу и т. д.

Способ приготовления

Возьмите глубокую емкость и взбейте в ней яйца с обычным и ванильным сахаром и солью так, чтобы появилась легкая пенка. В другой емкости перемешайте йогурт и масло, добавьте к взбитым яйцам и еще раз перемешайте все ингредиенты.

Муку перемешайте с разрыхлителем и просейте в емкость с остальными ингредиентами. Начинайте замешивать тесто: оно должно стать густым и одновременно текучим.

Чистые яблоки нарежьте ломтиками, сливы – четвертинками. Не забудьте избавиться от косточек. Перемешайте фрукты с крахмалом.

Форму для выпечки смажьте маслом, а дно и бока – манкой.

Половину теста выложите в форму, после чего переложите фрукты. Добавьте остальную половину теста и украсьте будущий пирог оставшимися фруктами.

Переместите форму с пирогом в заранее нагретую до 180 °C духовку и выпекайте примерно 30 минут.

