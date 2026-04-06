Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия

Опубликовано: 6 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Совет по избавлению от вредителя.

Появление на растениях насекомых-вредителей - огромная проблема как для дачника, так и для цветовода. Рассказываем, как избавиться от злостного вредителя - трипсы могут нанести растениям существенный урон.

Их коварность в том, что на начальной стадии их появление отследить невозможно, видимы трипсы становятся уже когда насекомые взрослые. Действуем немедленно, а как, рассказывают на канале "Дачные будни".

Есть несколько этапов работы с растениями, чтобы избавиться от этого вредителя. Расскажем о них подробнее.

  1. Устраиваем для растений "душ". Так называют энергичный полив сверху, только следите, чтобы напор воды не повредил листья и побеги. Если это комнатный цветок, можно в прямом смысле пролить его из душа, поставив в ванну.
  2. В том случае, если растение находится в стадии цветения, стоит полностью удалить бутоны. Трипсам нравится аромат цветущих растений, он их приманивает.
  3. Обработку растений от вредителя проводим в 2 этапа.
  • для грунта понадобится препарат Актара, его можно приобрести в хозяйственном или цветочном магазине. Он поможет уничтожить личинок насекомых, которые поселяются в почве.
  • для обработки по листу используем инсектициды. Делаем раствор по инструкции на упаковке, опрыскиваем растения, а затем накрываем крону полиэтиленовым пакетом. Это поможет избавиться от трипсов, усиливая действие препарата.

Если признаки заражения только на одном растении, то не останавливайтесь в обработке только на нём, лучше сразу обработать и соседние, чтобы и духу трипсов не осталось. Спустя несколько дней обработку от трипсов можно повторить. Так вы точно избавитесь от вредителя.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно подкормить розы после схода снега для взрывного цветения в сезон.

Автор:
Марина Котова
