Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия

Появление на растениях насекомых-вредителей - огромная проблема как для дачника, так и для цветовода. Рассказываем, как избавиться от злостного вредителя - трипсы могут нанести растениям существенный урон.
Их коварность в том, что на начальной стадии их появление отследить невозможно, видимы трипсы становятся уже когда насекомые взрослые. Действуем немедленно, а как, рассказывают на канале "Дачные будни".
Есть несколько этапов работы с растениями, чтобы избавиться от этого вредителя. Расскажем о них подробнее.
- Устраиваем для растений "душ". Так называют энергичный полив сверху, только следите, чтобы напор воды не повредил листья и побеги. Если это комнатный цветок, можно в прямом смысле пролить его из душа, поставив в ванну.
- В том случае, если растение находится в стадии цветения, стоит полностью удалить бутоны. Трипсам нравится аромат цветущих растений, он их приманивает.
- Обработку растений от вредителя проводим в 2 этапа.
- для грунта понадобится препарат Актара, его можно приобрести в хозяйственном или цветочном магазине. Он поможет уничтожить личинок насекомых, которые поселяются в почве.
- для обработки по листу используем инсектициды. Делаем раствор по инструкции на упаковке, опрыскиваем растения, а затем накрываем крону полиэтиленовым пакетом. Это поможет избавиться от трипсов, усиливая действие препарата.
Если признаки заражения только на одном растении, то не останавливайтесь в обработке только на нём, лучше сразу обработать и соседние, чтобы и духу трипсов не осталось. Спустя несколько дней обработку от трипсов можно повторить. Так вы точно избавитесь от вредителя.
