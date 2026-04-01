Сразу после схода снега розам – обязательно: 15 г под каждый куст – и мощное цветение продлится до самых морозов

Каждый садовод мечтает, чтобы розы радовали пышным цветением до самых морозов. Но для этого им требуется правильный уход. Особого внимания розы требуют ранней весной, как только растает снег.
Подкормка №1
По словам автора Дзен-канала "Живая планета" (18+), в начале апреля розарии нужно приоткрыть и прорыхлить почву вокруг каждого куста. Затем следует удалить поврежденные побеги роз, сделать канавку глубиной 5 сантиметров и внести аммиачную селитру из расчета 15-20 граммов на каждый куст. Засыпать все почвой, а лучше перегноем или компостом.
Как объяснила эксперт, в аммиачной селитре содержится азот, который очень нужен розам в апреле для наращивания новых побегов и листьев.
Обработка роз
Если в укрытиях появилась плесень, следует опрыскать розы раствором медного купороса, который готовится из расчета 300 граммов средства на 10 литров воды. Обработку важно провести до распускания почек, в пасмурную погоду.
Подкормка №2
Через 2-3 недели начнется процесс формирования бутонов. В это время нужно развести 10-15 граммов монокалий фосфата в 10 литрах воды и полить розы под корень из расчета 3-5 литров на куст. Эта подкормка содержит калий и фосфор, которые укрепляют корневую систему и способствуют обильному цветению.
Подкормка №3
Кроме того, розы с благодарностью реагируют на подкормку древесной золой. Для ее приготовления нужно развести 200 граммов просеянной золы в 10 литрах воды. Настоять 2 суток. Полученным удобрением полить розы под корень из расчета 3 литра на каждый куст. Внести такую подкормку нужно в середине апреля, когда грунт прогреется до +8 градусов, а затем – в конце мая и в августе.
Ранее мы сообщали, чем подкормить пионы после схода снега.